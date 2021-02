Onana staat niet alleen: ‘Ik dacht: dit is onmogelijk! Ik heb niks gebruikt’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 13:50 • Jeroen van Poppel

Vrijdag werd bekend dat André Onana een schorsing van twaalf maanden moet uitzitten vanwege het gebruik van het middel furosemide. In 2015 speelde een vergelijkbaar geval in het Nederlands betaald voetbal, toen Kevin van Essen geschorst werd vanwege hetzelfde verboden middel. De toenmalig middenvelder van Telstar mocht twee jaar lang niet voetballen en zag zijn profcarrière vernietigd worden.

Op 8 mei 2015 moest Van Essen na de wedstrijd tussen Telstar en Helmond Sport (4-0), waarin hij gescoord had, voor het eerst in zijn loopbaan urine inleveren bij een dopingcontrole. De middenvelder kreeg een paar weken later de schrik van zijn leven, toen hij telefonisch te horen kreeg dat het verboden middel furosemide bij hem was aangetroffen. "Ik dacht: dit is onmogelijk! Ik heb niks gebruikt", zei Van Essen anderhalf jaar geleden in een interview met de NRC.

Furosemide is een vochtafdrijvend middel, dat ook bekendstaat als plaspil. Het wordt onder meer gebruikt om doping te maskeren, in het zwemmen en wielrennen zijn daar gevallen van bekend. Voor furosemide geldt geen grenswaarde: een kleine hoeveelheid is genoeg voor een positieve test. Van Essen mocht gedurende zijn proces doorspelen, maar kreeg op 28 december 2015, ruim een half jaar na de positieve test, het onverbiddelijke verdict: twee jaar uitsluiting van profvoetbal. Van opzet is geen sprake, zo oordeelt de tuchtcommissie van de KNVB, en dus volgt een schorsing van twee jaar, de standaardstraf bij een niet-opzettelijke dopingovertreding.

Ook bij Onana heeft de UEFA volgens het persbericht van Ajax geoordeeld dat sprake is van een niet-opzettelijke overtreding. De 24-jarige doelman is echter niet voor twee jaar, maar 'slechts' één jaar geschorst. Volgens Herman Ram, de directeur van de Dopingautoriteit, duidt dat erop dat er bij Onana sprake is van extra verzachtende omstandigheden, naast het niet opzettelijk innemen van het middel. Wat die verzachtende omstandigheden kunnen zijn, weet ook Ram niet.

Tot op de dag van vandaag is niet duidelijk hoe Van Essen in 2015 het middel furosemide binnenkreeg, maar de oud-profvoetballer vermoedt dat de door hem gebruikte vitaminepillen vervuild waren met het betreffende middel. Van Essen zag vanwege de kosten af van een laboratoriumanalyse van de door hem gebruikte supplementen: onderzoek naar één specifieke stof in één supplement kost ongeveer 500 euro. Meerdere doosjes met pillen laten testen, had hem een vermogen gekost.

Van Essen ging niet in hoger beroep tegen zijn schorsing, omdat hij bang was dat zijn straf dan nog verder zou oplopen. Ajax en Onana hebben al aangekondigd wél in beroep te gaan, maar lopen daarbij dus ook het risico dat de schorsing zwaarder wordt. Toen Van Essen zijn schorsing te horen kreeg nam hij zich voor nooit meer te gaan voetballen, maar hij vervolgde zijn carrière in 2018 toch bij hoofdklasser NSC Nijkerk. "Ik was er klaar mee, maar het begon weer te kriebelen."