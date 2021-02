FC Utrecht strikt Indonesisch talent met 20 goals in 20 jeugdinterlands

Vrijdag, 5 februari 2021 om 12:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:34

FC Utrecht heeft enkele dagen na het sluiten van de transfermarkt toch nog een speler aangetrokken. De Domstedelingen maken vrijdag namelijk melding van de komst van Bagus Kahfi, een negentienjarige aanvaller die afkomstig is van het Indonesische PS Barito Putera. Kahfi heeft een contract getekend tot medio 2022 in De Galgenwaard en sluit in eerste instantie aan bij het Onder 18-elftal van FC Utrecht.

"Bagus is een creatieve en technisch vaardige speler, met een goede dribbel", verklaart technisch directeur Jordy Zuidam vrijdag de komst van Kahfi in een reactie op de clubsite. "Hij heeft in clubverband en bij de nationale jeugdteams van Indonesië bewezen dat hij over scorend vermogen beschikt. Voor Bagus is de stap van Indonesië naar Europa een grote. De komende periode laten wij hem daarom acclimatiseren in onze Onder 18-ploeg. Daar kan hij zich aanpassen en integreren in ons programma. We gaan er alles aan doen om Bagus bij ons verder te ontwikkelen en zien daar kansen in."

???? ?????????????? ???????????? ???? ??????????????, ?????????? ??????????! ???? Welkom in Utrecht, Bagus Kahfi! ?? Meer over de komst van de talentvolle aanvaller uit Indonesië ?? https://t.co/xRKapXo42L pic.twitter.com/TCqyFltimw — FC Utrecht (@fcutrecht) February 5, 2021

Kahfi kwam in Indonesië uit voor verschillende clubs en was daarnaast een vertrouwd gezicht in diverse jeugdteams op nationaal niveau. Namens Indonesië Onder-16 kwam de kersverse aanwinst van FC Utrecht tot zestien doelpunten in vijftien wedstrijden. In vijf optredens in Indonesië Onder-19 wist Kahfi viermaal het net te vinden. Zijn verbintenis bij PS Barito Putera liep door tot 31 december 2021. Over een eventuele transfersom worden door FC Utrecht geen mededelingen gedaan.

De jonge aanvaller is verguld met zijn overstap richting FC Utrecht: "Ik ben erg gelukkig met mijn contract bij deze club. Het is een heel grote club met heel grote ambities en ik kan letterlijk niet wachten om hier deel van uit te gaan maken", zo schrijft de dolenthousiaste Kahfi vrijdag in een bericht op Instagram, met daarbij een foto van hem in het shirt van FC Utrecht. Kahfi is een zeer populaire speler in Indonesië en op Instagram wordt hij inmiddels gevolgd door ruim een half miljoen volgers.