André Onana komt op Instagram met reactie op dopingschorsing

Vrijdag, 5 februari 2021 om 13:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:18

André Onana zegt dat zijn dopingschorsing van twaalf maanden het gevolg is van een menselijke fout. De 24-jarige doelman van Ajax, die betrapt is op het verboden stofje furosemide, schrijft op Instagram onder meer te hopen dat hij zijn onschuld kan bewijzen en snel weer op het veld zal staan.

"Hallo iedereen", opent Onana zijn verklaring. "Ik wilde jullie laten weten dat de beroepsinstantie van de UEFA mij met onmiddellijke ingang een verbod van twaalf maanden heeft opgelegd, omdat ik positief heb getest bij een dopingcontrole, uitgevoerd in oktober 2020. Ik wil alleen verduidelijken dat alles het resultaat was van een menselijke fout. Ik heb een medicijn met een door het WADA verboden stof aangezien voor een eenvoudige aspirine. Het medicijn was voorgeschreven aan mijn vriendin en ik heb het abusievelijk voor een aspirine aangezien de verpakking bijna identiek was, wat ik zeer betreur."

"Ik moet zeggen dat ik respect heb voor het beroepsorgaan van de UEFA, maar ik ben het niet eens met hun beslissing in deze zaak. Ik vind het buitensporig en onevenredig omdat de UEFA heeft erkend dat het om een onopzettelijke fout ging. Iedereen weet dat ik een zeer gezond leven leid, en sinds het begin van mijn sportcarrière ben ik altijd fel gekant geweest tegen elk gebruik van doping en veroordeel ik elk onsportief gedrag. Ik ben 24 jaar oud en de afgelopen seizoenen heb ik het geluk gehad bijna elke minuut te mogen spelen, zowel voor Ajax als voor mijn nationale team, waarbij ik de laatste vier jaar ben uitgeroepen tot beste keeper van Nederland en de laatste drie jaar tot beste keeper van Afrika. Ik wil zeggen dat ik geen behoefte heb om mijn toevlucht te nemen tot doping om mijn sportcarrière verder te verbeteren."

Onana en Ajax laten het er niet bij zitten. "Ik zal tegen de beslissing in beroep gaan bij het Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS) om mijn onschuld te bewijzen en mijn naam te zuiveren. Ik hoop snel weer op het veld te staan om te doen waar ik van houd en mijn teamgenoten te helpen. Ik wil Ajax en het nationale team van Kameroen bedanken voor hun steun en vertrouwen in mij."