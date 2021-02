KNVB vervroegt drie Eredivisie-wedstrijden en legt oranje ballen klaar

Vrijdag, 5 februari 2021 om 12:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:17

De KNVB heeft drie wedstrijden in de Eredivisie die op zaterdag worden afgewerkt vervroegd. De duels worden eerder in de middag gespeeld, omdat hevige sneeuwval wordt verwacht. De wedstrijd tussen sc Heerenveen en Vitesse wordt nu om 16.30 uur gespeeld, terwijl FC Emmen tegen AZ en PEC Zwolle tegen RKC Waalwijk al om 14.00 uur aftrappen.

De wedstrijd tussen PEC en RKC stond aanvankelijk gepland om 18.45 uur, terwijl Emmen - AZ om 20.00 uur zou beginnen. Het duel Heerenveen - Vitesse was om 21.00 uur gepland. Overigens blijft de andere wedstrijd van zaterdag, die tussen PSV en FC Twente, staan op het tijdstip 16.30 uur. "We hebben de oranje ballen opgepompt", zegt een woordvoerder van FC Emmen tegenover De Telegraaf. Er staat een sneeuwteam klaar voor het geval het kunstgrasveld sneeuwvrij moet worden gemaakt.

Ook in Heerenveen worden voorbereidingen getroffen. "Ik kijk nu naar het veld, daar ligt een groot wit zeil eroverheen en de veldverwarming staat aan", zegt de woordvoerder van de Friese club. De KNVB kreeg in het verleden kritiek vanwege late beslissingen over het doorgaan van wedstrijden bij slechte weersomstandigheden. Sinds in december 2017 de wedstrijden tussen Sparta Rotterdam en Vitesse en die tussen FC Utrecht en Feyenoord op het laatste moment werden afgelast, probeert de voetbalbond proactiever te handelen.