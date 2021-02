Ajax wéér gefileerd na dopinggeval Onana: ‘Een ongekend amateurisme!’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 12:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:12

De sociale media gaan vrijdag los na het nieuws over de schorsing van twaalf maanden voor André Onana. Bij de doelman van Ajax werd in oktober het middel Furosemide aangetroffen in de urine, waarmee de dopingregels van de UEFA werden overtreden. Een fout van Onana, die toen hij zich niet lekker voelde onbewust het middel Lasimac, dat voor zijn vrouw was voorgeschreven, innam. Met name de supporters van Ajax echter zijn overbiddelijk voor de keeper uit Kameroen.

De fans van Ajax zijn sowieso niet in een goed humeur na de fout bij de inschrijving van Sébastien Haller voor de Europa League. "Einde carrière Onana bij Ajax is in zicht met deze schorsing. Als de CAS (het sporttribunaal, red.) het overneemt, kun je Onana net zo goed ontslaan. Heeft hierna nog een éénjarig contract. En daarvan zal hij een groot gedeelte geschorst in zijn", zo foetert een Twitter-gebruiker vrijdagochtend na de berichtgeving over Onana. Een andere social media-gebruiker vraagt zich af waar Ajax deze week mee bezig is. "Eerst geval-Promes, dan vergeten Haller in te schrijven voor de Europa League en nu een fout in de dopingcontrole van Onana? Een tweetal jeugdspitsen (Brian Brobbey en Julian Rijkhoff, red.) laten gaan? Een ongekend amateurisme!"

Wat tweette ESPN een paar maanden geleden over André Onana en doping...? ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 5 februari 2021

Een oplettende Twitteraar verwijst naar een grappig bedoeld gifje van ESPN van eind november, toen Ajax met 0-5 won van het armetierige FC Emmen. Onana had die avond bijna niets te doen in Drenthe, maar moest zich desondanks na afloop melden bij de dopingcontrole op De Oude Meerdijk. "André Onana heeft welgeteld één redding moeten verrichten vanavond. Maar de vraag is: gebruikte hij daar doping voor?", zo luidde de vraag van de betaalzender aan zijn volgers op Twitter. Ruim twee maanden na de ruime zege van Ajax in Emmen lijkt deze vraag weer heel erg actueel te zijn.

Veel voetballiefhebbers denken dat het intern behoorlijk onrustig zal zijn bij Ajax na de incidenten met Onana en Haller. "De crisiscommunicatie-adviseurs bij #Ajax hebben een druk dagje voor de boeg", zo voorspelt een fan van Ajax via Twitter. Weer een andere voetbalvolger heeft zo zijn twijfels over het dopingverhaal van Onana. "Ik vind het een vaag verhaal. Onana voelt zich niet lekker, neemt zomaar pilletje van zijn vrouw, dat blijkt een middel te zijn dat dopinggebruik maskeert en precies op dat moment is er ook nog een 'out of competition'-controle... Het zou kunnen, maar wel heel veel toevalligheden."

Als de wet van Murphy zo doorgaat is Dirk Kuyt maandag trainer van ajax #onana #haller — Peter Pannekoek (@PannekoekPeter) February 5, 2021

Sommige Ajax-supporters zijn door de schorsing van Onana en het ontbreken van Haller in de Europa League alweer klaar met deze voetbaljaargang. "En ik maak denken dat 2021 anders ging zijn dan 2020." Veel aanhangers van de Amsterdamse club denken dat Onana deze zomer niet hoeft te rekenen op een toptransfer. "Kut voor hem zelf natuurlijk, maar Onana zou na dit seizoen sowieso wel weggaan denk ik? Dus waarschijnlijk had ie alleen nog tot en met mei gespeeld. Maar goed, niemand gaat een keeper met een doping schorsing halen, dus financieel ook wel een tikkie." Onana, vorig jaar genoemd bij onder meer Chelsea, Barcelona en Paris Saint-Germain, beschikt bij Ajax over een contract tot medio 2022.

Het nieuws over de schorsing van Onana zorgt ook buiten Nederland voor veel verbazing. Sportbuzzer denkt dat Borussia Dortmund zich na dit seizoen niet zal melden bij Ajax voor de Afrikaanse doelman. Sport1 komt vrijdag met dezelfde conclusie op de proppen. "Mocht de schorsing gewoon blijven staan, dan staat Onana niet langer op de kandidatenlijst van Dortmund. Chelsea-fans zijn blij dat Édouard Mendy vorig jaar werd binnengehaald in plaats van Onana. Door de schorsing had manager Thomas Tuchel waarschijnlijk moeten teruggrijpen op Kepa, wat voor veel supporters van the Blues een schrikbeeld is.

???? Ajax are having a terrible week: ?? Yesterday: They forgot to register their record signing Sebastian Haller in their Europa League squad. ?? Today: Andre Onana has been banned from playing football for 12 months for failing a UEFA drug test in October. Mad pic.twitter.com/Jk6HLHb2Lf — FutbolBible (@FutbolBible) February 5, 2021