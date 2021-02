Roger Schmidt komt op persconferentie met slecht blessurenieuws

Vrijdag, 5 februari 2021 om 12:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:57

PSV kan voorlopig nog niet beschikken over Mario Götze en Cody Gakpo, zo meldt Roger Schmidt op de persconferentie. Beide spelers zullen in ieder geval de komende thuiswedstrijd tegen FC Twente en zeer waarschijnlijk ook het TOTO KNVB Beker-duel bij Ajax aan zich voorbij moeten laten gaan.

Gakpo werd eigenlijk terugverwacht voor de wedstrijd tegen Twente, maar heeft een terugslag te verwerken gekregen. "De hoop is er altijd, je weet met dit soort blessures nooit precies hoe het herstel verloopt", zegt Schmidt. "Hij heeft wat groepstrainingen nodig om het vertrouwen te krijgen met zijn enkel. Morgen is hij er zeker niet, er is een kleine kans voor woensdag tegen Ajax. Maar hij is waarschijnlijk woensdag ook nog niet fit."

PSV kampt al het hele seizoen met blessureleed en dat is momenteel niet anders. "Om eerlijk te zijn, hebben we op dit moment niet heel veel opties", zegt Schmidt. "Er zijn een paar spelers die terugkomen van langdurige blessures, die nog niet op hun topniveau zitten, zoals Marco van Ginkel, Ryan Thomas en Mauro Júnior. En dan zijn Armando Obispo, Nick Viergever, Cody Gakpo en Mario Götze geblesseerd. Ik zie een heleboel van onze spelers elke dag trainen in onze gym, dus op dit moment ben ik al blij dat we elf goede spelers hebben voor het basiselftal."

Schmidt wordt op het persmoment ook geconfronteerd met de schorsing van Ajax-doelman André Onana, die vanwege dopinggebruik twaalf maanden niet in actie mag komen. "Ik hoorde het net, ja", reageert de Duitser. "Ik weet er natuurlijk niet veel van. Het is jammer dat hij er nu uit ligt, want Onana is een geweldige keeper. Ik hou van zijn stijl. Ik weet niet of het bewust was of een ongelukje. Dat hij er nu twaalf maanden uit ligt, is tragisch voor hem. Dit is een bijzondere situatie. Er zijn weinig vergelijkbare gevallen. De spelers worden meerdere keren getest en zijn op de hoogte van de regels. Je hoort dit soort dingen zelden, maar het is lastig om er iets over te zeggen."