‘Er zijn supporters die me uitkotsen, maar ik ben ook maar een mens’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 11:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:37

Silvester van der Water heeft spijt van zijn gedrag rondom de afgeketste transfer naar Orlando City SC van afgelopen september. Heracles Almelo hield vast aan een hoge vraagprijs, waardoor de droomtransfer naar de Major League Soccer in het water viel voor de vleugelaanvaller. Van der Water meldde zich vervolgens per WhatsApp-bericht af bij trainer Frank Wormuth voor het duel met Willem II, een actie waar hij enkele maanden later niet bepaald trots op is.

Wormuth was verbijsterd door het bericht van Van der Water en technisch directeur Tim Gilissen repte zelfs over 'werkweigering'. "Gelukkig is het snel weer goed gekomen", verklaart de buitenspeler in gesprek met Voetbal International. "Ik heb met iedereen bij Heracles weer een goede band, al zijn er nog wel supporters die me, grof gezegd, uitkotsen. Maar ik ben ook maar een mens. Ik snapte dat mensen boos waren, maar zij kenden mijn kant van het verhaal ook niet. Maar goed, als zoiets nu opnieuw zou gebeuren, zou ik het wel anders doen", aldus Van der Water, die na welgemeende excuses en het betalen van een boete weer in genade werd aangenomen door Heracles.

De hele affaire rond de mislukte deal met Orlando City SC is Van der Water niet in de koude kleren gaan zitten. "Af en toe denk ik er nog wel aan terug en besef ik hoe het óók had gekund. Dat WhatsAppje, ja, dat had ik anders moeten doen. Dat was natuurlijk iets wat niet kon. Gelukkig was de situatie al redelijk opgelost", vervolgt de opgeluchte Heracles-aanvaller. De band met de overige spelers in de selectie van Wormuth is niet beschadigd door het hele gebeuren. "De jongens wisten wel: Oké, dat was een fout, maar ze accepteerden het daarna wel. Ze hadden me gewoon nodig, want ik was de enige rechtsbuiten."

"Het heeft me heel wat gedoe opgeleverd en daarna heb ik helaas ook nog wat tegenslagen gehad met blessures", verwijst Van der Water naar de hamstringblessure die hem enkele weken aan de kant hield. "Het was niet echt een heerlijke eerste seizoenshelft voor mij, maar ik blijf nu gewoon knallen en plezier maken bij Heracles. Ik werk keihard voor het team en gelukkig hebben we de afgelopen maanden meer gewonnen", zo besluit de 24-jarige aanvaller. Van der Water ligt tot aankomende zomer vast bij Heracles, dat de optie heeft de verbintenis met één seizoen te verlengen.