UEFA legt André Onana schorsing van twaalf maanden op

Vrijdag, 5 februari 2021 om 11:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 11:21

Het tuchtorgaan van de UEFA heeft André Onana een schorsing van twaalf maanden opgelegd vanwege de vaststelling van een dopingovertreding, zo meldt Ajax in een persbericht. Bij de 24-jarige doelman van werd na een ‘out of competition’ controle op 30 oktober vorig jaar het middel Furosemide in zijn urine aangetroffen. De schorsing geldt met ingang van heden en geldt voor alle voetbalactiviteiten, zowel nationaal als internationaal.

Onana weet op welke manier hij het middel tot zich heeft genomen. De Kameroener verklaart zich op 30 oktober niet lekker te hebben gevoeld en daar voor een tabletje te hebben genomen. Daarbij heeft Onana onbewust het middel Lasimac genomen, een medicijn dat zijn vrouw eerder voorgeschreven had gekregen. Het tuchtorgaan van de UEFA erkent dat Onana niet de intentie heeft gehad om vals te spelen, maar de UEFA stelt op grond van de geldende anti-dopingregels dat een atleet te allen tijde zelf de plicht heeft om ervoor te zorgen dat er geen verboden middelen in het lichaam terechtkomen.

Ajax en Onana gaan tegen de uitspraak in hoger beroep bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS). "Wij doen uitdrukkelijk afstand van prestatie bevorderende middelen, wij staan uiteraard voor een schone sport", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar. "Dit is een verschrikkelijke tegenvaller, voor André zelf maar zeker ook voor ons als club. André is een topkeeper, die al jarenlang zijn waarde bewijst voor Ajax en erg populair is bij de fans. Wij hadden gehoopt op een voorwaardelijke schorsing of op een veel kortere schorsing dan deze twaalf maanden, omdat het aantoonbaar niet bedoeld is geweest om zijn lichaam te versterken en zodoende zijn prestaties te kunnen verbeteren."