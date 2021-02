Ajax vangt bot bij UEFA: Haller definitief niet inzetbaar in Europa League

Sébastien Haller komt definitief niet in actie voor Ajax in de Europa League. De aanvaller was vanwege een administratieve fout van de Amsterdamse club niet ingeschreven voor het Europese toernooi. Ajax probeerde de fout nog recht te zetten, maar de club meldt vrijdagochtend dat de UEFA niet wenst mee te werken aan het plan om Haller alsnog speelgerechtigd te krijgen.

"Ondanks pogingen Haller alsnog speelgerechtigd te krijgen, kreeg de club donderdagavond definitief bericht van de UEFA dat Haller niet alsnog wordt toegevoegd", zo valt te lezen in de verklaring die vrijdagochtend door de leiding van Ajax is afgegeven. "Oussama Idrissi, de andere aanvaller die de afgelopen transferwindow naar Ajax kwam, is wél inzetbaar in de Europa League." Trainer Erik ten Hag benadrukte donderdagmiddag nog dat Ajax niet was vergeten om Haller in te schrijven voor de Europa League.

"Nee, hij is niet vergeten", zo zei de Ajax-coach op het persmoment in aanloop naar het thuisduel met FC Utrecht van zondag. "Het is iets met computers, een vinkje aan- of uitzetten. Daar is iets verkeerd gegaan. Hij stond wel degelijk op de lijst." Ten Hag zat behoorlijk met de kwestie-Haller in zijn maag. "Het is niet om te lachen, dit is ongelofelijk vervelend. We hebben hem natuurlijk niet voor niks gehaald en hij heeft ook in de maand januari al laten zien welke waarde hij voor de ploeg heeft." De coach hoopte nog op coulance van de UEFA, maar het is inmiddels dus duidelijk dat de spits meedoen in Europees verband kan vergeten.

Ten Hag was niet direct betrokken bij het inschrijfproces rondom de Ajax-spelers, maar desondanks wilde hij donderdag niet weglopen voor zijn verantwoordelijkheid. "Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.) en ik zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor", zo klonk het op de persbijeenkomst. "Het is mensenwerk, en waar mensen werken worden fouten gemaakt. Het is niet op één persoon af te schuiven, zo'n procedure zit heel zorgvuldig in elkaar, daar zijn meerdere mensen bij betrokken. Dit wordt nadrukkelijk geanalyseerd: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ondanks dat wij dachten een hele goede procedure te hebben, met 'check, double check', is het toch verkeerd gegaan." De teleurstelling bij Haller is groot. "Hij is natuurlijk ongelofelijk teleurgesteld. Hij is realistisch, hij zegt: 'Het is geen opzettelijke fout.' Maar het is een ongelofelijke tegenslag voor hem", aldus Ten Hag.

Het definitieve oordeel van de UEFA is een flinke tegenslag voor Ajax, dat in januari een recordbedrag van 22,5 miljoen euro neerlegde voor de van West Ham United afkomstige aanvaller. De 26-jarige aanvaller ontbreekt dus in het tweeluik met Lille OSC in de tweede ronde van de Europa League. Ajax gaat op donderdag 18 februari op bezoek bij de club uit Frankrijk, terwijl de returnwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA voor donderdag 25 februari staat gepland.