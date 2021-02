De Mos vreest voor mislukking bij PSV: ‘Misschien is hij onvoldoende schoffie’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 10:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:35

Aad de Mos hoopt nog steeds op een definitieve doorbraak van Dante Rigo bij PSV. De analist noemde de 22-jarige middenvelder vijf jaar geleden zelfs 'een kruising tussen Josep Guardiola en Mark van Bommel'. Rigo keerde eerder deze week terug bij PSV na een tegenvallende verhuurperiode bij ADO Den Haag. De Belgische controleur sluit in eerste instantie aan bij Jong PSV.

"Aan de bal is het een speler die echt veel in huis heeft", deelt De Mos vrijdag een compliment uit aan Rigo in een interview met het Eindhovens Dagblad. "Het was prima dat hij nóg een keer verhuurd werd, want op zijn leeftijd moet je spelen. Maar ADO had meestal de bal niet en er was disbalans in het elftal. Daardoor kon Rigo nooit in zijn sterkte komen. Nu is er een vrachtwagen spelers gehaald en kwam hij helemaal niet meer aan bod." Rigo kwam uteindelijk tot twaalf optredens in het shirt van ADO. Eerder in zijn loopbaan werd hij verhuurd aan Sparta Rotterdam.

"Misschien is hij onvoldoende schoffie om te bikkelen", kijkt De Mos met een kritische blik naar de kwaliteiten van Rigo. "Maar het hoeft nog niet voorbij te zijn. Het kan zijn dat hij een laatbloeier is, maar dan wordt het wel tijd dat hij gaat leveren. In Nederland wordt er al behoorlijk wat van je verwacht als je 21 of 22 bent. Het is een van de vele spelers waarvan we dachten dat hij de top zou halen, maar het is er nog niet uitgekomen. Qua techniek heeft hij het in zich, maar ook de handelingssnelheid is niet mee omhoog gegaan", zo geeft de trainer in ruste mee aan Rigo, wiens contract bij PSV nog een kleine anderhalf jaar doorloopt.

Rigo trainde al op veertienjarige leeftijd mee met de A-selectie van PSV, dat hem in augustus 2016 bij Jong PSV liet debuteren in het betaald voetbal. Toenmalig trainer Phillip Cocu gaf de middenvelder een jaar later zijn eerste speelminuten in de hoofdmacht. Daarna volgden nog slechts acht duels, waarna werd besloten om Rigo elders ervaring te laten opdoen. De komende tijd mag hij zich bewijzen tegenover Peter Uneken, de trainer van Jong PSV.