Hersenschudding en letsel aan ruggengraat na horrorbotsing met keeper

Vrijdag, 5 februari 2021 om 10:10 • Rian Rosendaal

Nanu heeft een hersenschudding en letsel aan zijn ruggengraat overgehouden aan de vreselijke botsing met Belenenses-doelman Stanislav Kritsyuk, zo heeft zijn werkgever FC Porto vrijdagochtend wereldkundig gemaakt. De 26-jarige verdediger van de Portugese topclub bleef donderdagavond minutenlang op het veld liggen nadat hij in aanraking was gekomen met de sluitpost uit Rusland. Nanu werd uiteindelijk met een ambulance afgevoerd.

Porto meldt in de verklaring dat Nanu alweer bij kennis was op het moment dat hij in de ambulance het Estádio Nacional verliet. Onderzoek in het ziekenhuis heeft nu dus uitgewezen wat de international van Guinee-Bissau heeft opgelopen tijdens het doelpuntloze gelijkspel tegen Belenenses. Nanu is volgens Porto bij kennis en aanspreekbaar, al kan hij het ziekenhuis voorlopig niet verlaten. Het is nog niet bekend hoelang hij uit de roulatie zal zijn, maar de verwachting is dat de rechtsback voorlopig niet inzetbaar is voor trainer Sérgio Conceição.

Het incident vond donderdagavond plaats in de 85ste minuut van de wedstrijd. Kritsyuk en Nanu probeerden in het strafschopgebied allebei als eerste bij de bal te komen na een pass van Jesús Corona. Nanu leek na de botsing het bewustzijn te verliezen en werd behandeld op het veld, voordat een ambulance het terrein op kwam rijden en hem richting een ziekenhuis vervoerde. Het voorval maakte veel los bij de overige spelers op het veld. Routinier Pepe was zelfs in tranen.

Pepe liet zich kort na de wedstrijd tegen Belenenses uit over het veelbesproken incident rondom Nanu. "De dokters zeiden tegen mij dat hij alweer bij bewustzijn was", zo klonk het in gesprek met Sport TV. "Er is ons door de actie van de doelman een speler ontnomen die erg goed in de wedstrijd zat, ik vond het zelfs een strafschop", aldus Pepe, die vindt dat Porto maar weinig geluk heeft bij het krijgen van strafschoppen. "Met alles dat er gebeurt in de Portugese competitie worden de scheidsrechters beïnvloed en dat maakt het heel moeilijk voor hen om beslissingen te nemen. Het is een duidelijke strafschop, maar scheidsrechters moeten er ook maar de persoonlijkheid voor hebben."