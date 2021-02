Voormalig Golden Boy eist huis met privézwembad voor overstap naar Irak

Alexandre Pato zit inmiddels al een halfjaar zonder club, nadat zijn contract bij São Paulo afgelopen zomer afliep. De ‘pas’ 31-jarige spits werd recent gelinkt aan een avontuur in de Verenigde Staten, Europa of Mexico, maar zou nu onderhandelen over een opvallend dienstverband. Hussein Al-Ankoshei claimt in gesprek met televisiezender Rudaw dat hij bezig is om Pato naar het Iraakse Al Diwaniya te halen.

Dat Pato momenteel zonder club zit, zou mede te maken hebben met de forse financiële eisen van de Braziliaan. “De onderhandelingen zijn aan de gang. Het is voor ons moeilijk om te voldoen aan de voorwaarden die hij verlangt. Daarom is er nog geen overeenkomst, het is niet gemakkelijk”, vertelt Al-Ankoshei, president van Al Diwaniya. Pato zou een ‘heel groot’ huis met privé-zwembad, een fors salaris en bescherming voor zijn familie eisen.

Al Diwaniya is momenteel de nummer veertien van de Iraqi Premier League en wist de laatste vijf wedstrijden op rij niet te winnen. Om deze reeks te doorbreken, heeft Al-Ankoshei zijn spelers ieder een PlayStation 5 beloofd als er een aantal overwinning op rij worden geboekt. Nu is de preses van Al Diwaniya dus ook bezig om Pato naar het tweehonderd kilometer ten zuiden van Bagdad gelegen Al Diwaniyah te halen.

Een overstap naar Irak zou de volgende opvallende move zijn in de carrière van Pato, die vorig seizoen vier doelpunten en twee assists verzorgde in dertien wedstrijden voor São Paulo. AC Milan haalde de 27-voudig Braziliaans international in 2007 voor 24 miljoen euro weg bij Internacional en twee jaar later nam hij de prestigieuze Golden Boy-award in ontvangst. Corinthians haalde hem in januari 2013 terug naar Brazilië, waarna zijn loopbaan Pato nog langs São Paulo, Chelsea, Villarreal, Tianjin Quanjian en opnieuw São Paulo zou leiden.