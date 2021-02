‘Het geschetste plaatje bij Ajax was voor mij veel minder interessant’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 08:45 • Laatste update: 09:25

Eran Zahavi verruilde Guangzhou R&F afgelopen zomer voor een dienstverband bij PSV. De 33-jarige Israëlische spits werd tevens begeerd door Ajax en Fenerbahçe, met wie hij naar eigen zeggen gesprekken voerde. Trainer Roger Schmidt speelde echter een belangrijke rol in zijn keuze voor PSV, zo vertelt Zahavi in een interview met De PSV Supporter.

Voetbal International en het Eindhovens Dagblad meldden eerder dat Ajax eveneens belangstelling toonde voor de Zahavi. Erik ten Hag liet vervolgens op zijn beurt weten dat de Amsterdammers hem ‘aangeboden kregen, bekeken hadden en uiteindelijk besloten het niet te doen’. Daarop zei de zaakwaarnemer van Zahavi dat Ajax simpelweg ‘te laat’ was. “Met Ajax heb ik ook gesprekken gevoerd, maar het geschetste plaatje daar was voor mij veel minder interessant”, geeft Zahavi nu te kennen.

Naast Ajax was ook Fenerbahçe concreet in de markt voor de spits. Hij noemt de situatie met de Turkse topclub ‘vreemd’. “Omdat de media daar al bekend maakten dat ik rond zou zijn met die club. Daar was echter geen sprake van. Ja, er zijn gesprekken geweest, maar er was nooit sprake van concrete contractbesprekingen. En die lijken me toch essentieel voor een transfer”, stelt de Israëliër. “De gekte die het met zich meebracht, met name op mijn social media-accounts, die ontploften al bij het nieuws dat ik zou komen. Om nog maar te zwijgen over de ontvangen berichten na mijn presentatie bij PSV. Die waren overigens wel iets minder positief, maar dat is ook logisch.”

“De gesprekken met Roger, het geschetste beeld, het stadion, hopelijk ook zo snel mogelijk weer de fans, het hele totaalplaatje klopte hier gewoon. Ik voel mij ontzettend goed en op mijn plek hier, en heb de juiste keuze gemaakt om voor PSV te kiezen”, zegt Zahavi, die voorlopig in zeventien wedstrijden goed was voor zeven doelpunten en drie assists. Hij had eerder met Schmidt contact over een samenwerking. “Mooi dat het totaalplaatje hier compleet was zodat de transfer tot stand kon komen.”