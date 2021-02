Balagué onthult opvallende clausule van Messi die niet in El Mundo stond

Vrijdag, 5 februari 2021 om 08:05 • Chris Meijer • Laatste update: 08:24

Het volledige contract van Lionel Messi bij Barcelona kwam vorige week op straat te liggen na een publicatie in El Mundo. Guillem Balagué, een journalist die werkzaam is voor onder meer de BBC, onthult op Esport3 dat de Spaanse krant één belangrijke clausule in de verbintenis van de Argentijnse sterspeler niet heeft gepubliceerd. Volgens Balagué had Messi in januari transfervrij kunnen vertrekken bij Barcelona.

Messi is bij Barcelona in het bezit van een aflopende verbintenis, wat betekent dat hij nu in theorie al kan onderhandelen met nieuwe clubs. De 33-jarige aanvaller wilde eigenlijk afgelopen zomer al vertrekken. Barcelona hield Messi een halfjaar geleden echter aan zijn contract, waarin een afkoopclausule van zevenhonderd miljoen euro was opgenomen. Messi kon dus alleen vertrekken als een club bereid was om een bedrag van zevenhonderd miljoen euro neer te tellen: iets dat simpelweg onmogelijk is.

Balagué stelt echter dat er Messi in januari niks in de weg stond om te vertrekken. De torenhoge afkoopclausule was afgelopen maand niet meer geldig. Sterker nog, Messi had Barcelona in de winterse transferwindow zelfs transfervrij kunnen verlaten. Klaarblijkelijk heeft de aanvaller uiteindelijk de mogelijkheid niet gekregen of genomen om gratis van club te wisselen. Zoals het er nu naar uitziet, zal Messi dat komende zomer wel gaan doen. Barcelona heeft de hoop niet opgegeven dat hij alsnog zijn aflopende contract gaat verlengen.

Messi heeft nog geen besluit genomen en ontkende eerder deze week tegenover Goal dat Manchester City en Paris Saint-Germain contact zouden hebben gezocht. De Argentijn zegt voor het einde van het seizoen zijn besluit wereldkundig te maken, er is voorlopig in ieder geval nog niet beslist. Het ligt alleen voor de hand dat Messi genoegen zal moeten nemen met een forse salarisverlaging als hij bij Barcelona blijft. De Catalanen zitten financieel gezien in bijzonder zwaar weer, terwijl Messi volgens El Mundo 555.237.619 euro opstreek in de afgelopen vier jaar.

De publicatie van El Mundo lijkt een staartje te gaan krijgen, want Messi is volgens RAC1 van plan om de krant én vijf kopstukken binnen de top van de Barcelona-leiding voor het gerecht te slepen. Messi denkt dat de vertrokken voorzitter Josep Maria Bartomeu een voorname rol heeft gespeeld in het lekken van zijn contractdetails. Daarnaast richt de woede van de spelmaker zich op bestuursvoorzitter Òscar Grau, voormalig vice-voorzitter Jordi Mestre, president van de economische commissie Carlos Tusquets en Romà Gómez Ponti, hoofd van de juridische afdeling van Barcelona.