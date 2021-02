Ex-toptalent heeft nu eigen kledingmerk: ‘De Ligt heeft respect voor wat ik doe’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 07:47 • Laatste update: 07:57

Nazario de Fretes stond in zijn jeugd te boek als een groot talent en speelde in verschillende vertegenwoordigende elftallen van Oranje, samen met onder meer Matthijs de Ligt, Justin Kluivert, Donyell Malen en Owen Wijndal. De inmiddels 21-jarige middenvelder slaagde er bij Sparta Rotterdam en later NAC Breda echter niet in om door te breken. De Fretes heeft besloten een bijzondere carrièreswitch te maken, want hij is tegenwoordig werkzaam als succesvol mode-ontwerper.

De Fretes is eigenaar en oprichter van zijn eigen kledingmerk: Seaside Fashion Label. “Ik ben zelf altijd al wel een modemannetje geweest”, vertelt De Fretes in gesprek met de NOS. In de jeugd van Sparta begon hij al ‘voor de lol’ zijn eigen shirts te ontwerpen en te dragen. “Ploeggenoten vroegen dan aan me waar ik dat shirt had besteld. Ik antwoordde dat ze het shirt voor twee tientjes bij mij konden krijgen. Dat ging toen best rap via mond-tot-mondreclame. Voordat ik het wist, verkocht ik shirts vanuit mijn kluisje op de middelbare school. In 2017 liep mijn contract bij Sparta af en dacht ik: ik moet ook een andere inkomstenbron hebben.”

Bij Sparta en NAC kwam De Fretes niet verder dan het beloftenteam, waarna hij nog een tijdje in Bulgarije bij Spartak Varna onder contract stond alvorens hij bij de amateurs van VV GOES opdook. Dat de voormalig international van Oranje Onder-15 en Onder-16 niet is doorgebroken, wijdt hij zelf aan een ‘verkeerde instelling’. “Ik gaf vaak de schuld aan anderen. Het lag altijd aan de trainer en niet aan mij. En ik wilde wel prof worden, maar ik had geen duidelijk doel zoals bijvoorbeeld Matthijs (De Ligt, red.). Hij wilde altijd de beste zijn. Ik had dat niet.”

“Ik was een van de besten van die lichting. Dat vonden die gasten ook. Ze gingen ervan uit dat ik het ging halen en een grote voetballer zou worden. Maar ik dacht dat alles vanzelf kwam. In plaats van extra te trainen genoot ik van de aandacht”, vervolgt De Fretes. Hij heeft nog contact met de jongens met wie hij in het verleden samenspeelde. “Een aantal draagt ook mijn kleding. Noa Lang, Ché Nunnely, Tyrell Malacia, Lutsharel Geertruida, Owen Wijndal, Deroy Duarte en zo kan ik nog wel even door blijven gaan. Van De Ligt krijg ik af en toe een berichtje. Hij heeft respect voor wat ik doe. En ik ben er trots op dat hij het wel heeft gehaald.”