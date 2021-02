Ajax grijpt mis: São Paulo verkoopt Brenner voor elf miljoen euro

Vrijdag, 5 februari 2021 om 07:10 • Chris Meijer

Niet Ajax, maar FC Cincinnati wordt de nieuwe club van Brenner Souza da Silva. The Post Cincy en Globo Esporte melden dat de 21-jarige vrijdag al gepresenteerd gaat worden bij de Amerikaanse club, waar een vijfjarig contract voor hem klaarligt. São Paulo ziet een vaste transfersom van elf miljoen euro tegemoet, die overigens door bonussen nog verder kan oplopen.

Globo Esporte doet uit de doeken hoe de transfersom van Brenner precies is opgebouwd. Naast de vaste transfersom van elf miljoen euro, is er een bonus van 1,7 miljoen euro in de overeenkomst opgenomen. Deze wordt geactiveerd als de spits tien wedstrijden voor FC Cincinnati heeft gespeeld. Bovendien heeft São Paulo een doorverkooppercentage bedongen. Als Brenner in de toekomst voor meer dan dertien miljoen euro wordt verkocht, ziet de Braziliaanse club twintig procent van de transfersom tegemoet.

Daarmee heeft São Paulo volgens The Post Cincy de vraagprijs voor Brenner iets laten zakken ten opzichte van afgelopen maand. In de winterse transferwindow verlangde de huidige nummer vier van de Braziliaanse Série A vijftien miljoen euro van geïnteresseerde Europese clubs, waartoe Ajax zou hebben behoord. Ajax-watcher Mike Verweij zei in de podcast Kick-off Eredivisie van De Telegraaf dat Brenner voor twaalf miljoen euro was aangeboden in Amsterdam.

"Het is nu aan Ajax om de knoop door te hakken", zei Verweij. "Dat is wel een hele interessante optie, hij is daadwerkelijk aangeboden bij Ajax. Het is weer een speler van São Paulo en als je kijkt naar de track record van zowel David Neres als Antony, dan kan het zomaar voor de derde keer prijs zijn als je bij die club gaat winkelen. Het schijnt een hele goede spits te zijn; het is een talent. Hij is al aangeboden en Ajax weet wat hij moet kosten, dus de beslissing ligt echt in Amsterdam."

Dit was overigens voor de komst van Sébastien Haller, die voor 22,5 miljoen euro werd overgenomen van West Ham United. Na het vertrek van Klaas-Jan Huntelaar naar Schalke 04 zouden er volgens Verweij ‘meerdere spelers’ in beeld zijn geweest, maar Ajax besloot uiteindelijk geen centrumspits meer binnen te halen. De naam van Brenner kan nu definitief van het verlanglijstje geschrapt worden. De spits laat São Paulo per direct achter zich en FC Cincinnati heeft via Twitter gehint naar de komst van een speler uit Brazilië.

Brenner krijgt in Cincinnati te maken met trainer Jaap Stam, die met assistent Said Bakkati, Haris Medunjanin, Maikel van der Werff en Jürgen Locadia in de Verenigde Staten met de nodige Nederlanders samenwerkt. Het seizoen in de Amerikaanse Major League Soccer begint in april. Dit seizoen kende Brenner zijn grote doorbraak op het hoogste niveau in Brazilië. Waar de spits vorig seizoen tot slechts vijf optredens en een treffer kwam, stond de teller deze jaargang al op 17 doelpunten na 33 competitiewedstrijden.