Horrorblessure bij FC Porto: ambulance komt het veld op rijden

Donderdag, 4 februari 2021 om 22:35 • Dominic Mostert

De wedstrijd tussen Belenenses en FC Porto kwam donderdagavond op een nare wijze ten einde voor Nanu. In de slotfase van de wedstrijd kwam het tot een harde botsing tussen keeper Stanislav Kritsyuk van Belenenses en de verdediger van Porto. Nanu bleef minutenlang op de grond liggen en werd uiteindelijk door een ambulance uit het stadion vervoerd.

Het incident vond plaats in de 85ste minuut van de wedstrijd. Kritsyuk en Nanu probeerden in het strafschopgebied allebei bij de bal te komen na een pass van Jesús Corona. De 26-jarige Nanu leek na de botsing het bewustzijn te verliezen en werd behandeld op het veld, voordat een ambulance het terrein op kwam rijden en hem richting een ziekenhuis vervoerde. Het is niet bekend hoe het nu gaat met de verdediger van Porto. Het duel eindigde in 0-0.