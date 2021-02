Woedende Roberto Soldado noemt Ronald Koeman ‘clown’ en ‘idioot’

Donderdag, 4 februari 2021 om 21:46 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:01

Roberto Soldado was woensdagavond woest op Ronald Koeman tijdens de bekerwedstrijd tussen Granada en Barcelona (3-5 na verlenging). Toen de trainer van Barcelona de gemaakte doelpunten van zijn elftal in de verlenging uitbundig vierde, schold Soldado hem uit voor 'clown' en 'idioot', zo meldt Marca. Soldado zat op dat moment in de dug-out van Granada.

De spits maakte zelf kort na rust de 2-0 en werd halverwege de tweede helft gewisseld. Hij zag dat Barcelona door late doelpunten van Antoine Griezmann en Jordi Alba een verlenging uit het vuur sleepte, waarna de grootmacht in de verlenging aan het langste eind trok dankzij Griezmann, Frenkie de Jong en Alba. De wedstrijd werd niet alleen gekenmerkt door het grote aantal doelpunten, maar ook door de verhitte momenten aan de zijlijn.

In de 85ste minuut werd een lid van de technische staf van Granada weggestuurd vanwege aanmerkingen op de wedstrijdleiding. In de 113de minuut moest Barça-assistent Alfred Schreuder het ontgelden nadat hij de technische zone van Barcelona verliet om de 3-5 van Alba te vieren en daarbij zou hebben geprovoceerd richting Granada. Rond dat moment ontstond ook het akkefietje tussen Soldado en Koeman.

"Hij is een idioot, hij is een idioot", foeterde Soldado volgens Marca over Koeman. "Hij is een clown, het ontbreekt hem aan nederigheid. Hij heeft geen respect." De uitspraken werden opgepikt door camera's en microfoons die langs de zijlijn stonden. Barcelona bereikte dankzij de 3-5 overwinning de halve finale van de Copa del Rey, waarin Sevilla, Levante, Real Betis of Athletic Club de tegenstander zal zijn.