Mounir El Hamdaoui doet transfertip: ‘Ook het Ajax-circuit was positief’

Donderdag, 4 februari 2021 om 22:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:09

De transfer van Hossein Zamani naar Telstar is op een bijzondere manier tot stand gekomen. De club uit de Keuken Kampioen Divisie, die de achttienjarige buitenspeler transfervrij heeft overgenomen van het Italiaanse Genoa, werd op het talent gewezen door Mounir El Hamdaoui, die in het verleden samenwerkte met Andries Jonker. Als trainer en technisch directeur vervult Jonker momenteel een dubbelfunctie bij Telstar.

Zamani heeft bij Telstar een overeenkomst getekend tot het einde van het seizoen, waarbij Telstar een optie in het contract heeft laten opnemen dat de aanvaller met twee seizoenen langer vast kan worden gelegd. “Zamani staat te boek als groot talent en ik ben blij dat wij hem aan onze selectie kunnen toevoegen”, laat Jonker in een reactie op de website weten. “Zamani heeft een goede en stabiele basis met zijn jeugdopleiding bij Ajax. Het is de komende maanden aan hem om zich te bewijzen en daarmee een langer verblijf af te dwingen.”

Jonker werd op het talent gewezen door El Hamdaoui, met wie hij in het seizoen 2006/07 samenwerkte bij Willem II, waar Jonker als assistent-trainer fungeerde van Dennis van Wijk. Momenteel werkt El Hamdaoui als zaakwaarnemer. "Mounir heeft tegen mij gezegd: ‘Ik heb een uitstekende speler, daar kan jij wel wat mee”, vervolgt Jonker bij RTV NH. “Ik heb vervolgens in het Ajax-circuit naar hem geïnformeerd. Dat was allemaal zeer positief en lovend. Toen we hebben we gezegd: ‘Nou luister, deze gok gaan we nemen voor een half jaar’. En als hij het goed doet, blijft hij nog twee jaar.”

Zamani doorliep de jeugdopleiding van Ajax, waar hij in de zomer van 2019 werd weggehaald door Genoa. De voormalig Ajacied, die zowel over de Nederlandse als Afghaanse nationaliteit beschikt, werd in de zomer van 2019 met meerdere Europese clubs in verband gebracht. Zo werd beweerd dat hij onder meer in de jeugdopleiding van Manchester United, Manchester City, Everton en Leicester City terecht kon. Uiteindelijk tekende hij bij Genoa, waar hij zijn wedstrijden voornamelijk speelde in de Onder-19.