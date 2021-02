Henrico Drost uitgelachen bij Veronica Inside om huilbui: ‘Ik was radeloos’

Het afscheid van Henrico Drost bij NAC Breda was niet het afscheid dat hij zelf voor ogen had. De verdediger degradeerde in 2015 met de Bredanaars via de play-offs naar de Keuken Kampioen Divisie en zag zijn contract bij NAC niet verlengd worden. Drost verscheen, kort nadat de degradatie een feit was, al huilend voor de camera van Omroep Brabant. De grappen die daarover werden gemaakt, gingen Drost niet in de koude kleren zitten.

Het afscheid van Drost maakte vele tongen los in Breda en omstreken. Er was geen geld om de verdediger binnenboord te houden en dus moest hij vertrekken. De fanatieke aanhang van NAC trok vervolgens de straat op om Drost een hart onder de riem te steken door met vlaggen en vuurwerk een bezoek te brengen aan zijn woning. “Als NAC erin was gebleven, had ik mogen blijven. Nu was er geen budget meer. Daar sta je dan als eind twintiger met een gezin”, blikt Drost terug in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Wat volgde was een clubloze periode voor Drost, die later onderdak vond bij Excelsior en RKC Waalwijk. “’Heb je al wat gevonden?’, vroeg mijn vrouw geregeld, nadat de telefoon al drie weken stil was gebleven. ‘Moeten we ons huis uit?’ Geloof me: dan zijn er zorgen. We hebben als gezin heel diep gezeten.” Nadat NAC in het eerste play-offduel met 0-1 had gewonnen van Roda JC Kerkrade, ging de ploeg drie dagen later in eigen huis met 1-2 onderuit, waardoor Roda op basis van uitdoelpunten promoveerde. “Ik heb voorafgaand aan die wedstrijd jongens in de kleedkamer gezien, die zó zenuwachtig waren dat ze amper durfden te voetballen. Bang voor hun toekomst wanneer het mis zou lopen, bang voor supporters die verhaal zouden komen halen.”

De beelden die de regionale omroep vervolgens in de mixed-zone schoot van een huilende Drost, werden door Veronica Inside, dat toen nog Voetbal Inside heette, aangegrepen ter satire. “Dat mag hoor, lachen doe ik zelf ook wanneer ik naar dat soort programma’s kijk”, vervolgt Drost. “Maar de buitenwereld realiseert zich soms niet wat druk voor voetballers betekent. Moet je het je vrouw en kinderen aandoen om naar pakweg Kazachstan te gaan, om daar nog een jaar aan je spaarpotje te werken? Of zou stoppen beter zijn? Ik was radeloos.”

Drost begon zijn voetbalcarrière bij sc Heerenveen, waar hij uiteindelijk drie periodes zou verblijven. In zijn laatste jaren als profvoetballer speelde hij bij Excelsior en promoveerde hij in 2019 met RKC naar de Eredivisie. Drost verhuisde mee naar het hoogste niveau, maar zou in het seizoen 2019/20 niet verder komen dan drie Eredivisie-wedstrijden. Inmiddels speelt de 34-jarige centrumverdediger bij de amateurs van ASWH, die uitkomen in de Tweede Divisie.