Graziano Pellè landt op vliegveld voor medische keuring bij nieuwe club

Donderdag, 4 februari 2021 om 20:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:04

De toekomst van Graziano Pellè ligt in de Serie A. De transfervrije aanvaller is donderdag geland op het vliegveld van Parma en wordt donderdagavond onderworpen aan de medische keuring bij de gelijknamige club. Hij gaat bij de nummer negentien van de Serie A de concurrentie aan met onder meer Joshua Zirkzee, die op huurbasis is overgekomen van Bayern München. "Ik ben heel gelukkig", zegt de 35-jarige Pellè in een korte reactie na aankomst.

Voor de routinier betekent zijn transfer een terugkeer op het oude nest. Pellè maakte in 2011 de overstap van AZ naar Parma. Hij brak echter nooit definitief door bij de club uit de industriestad in Noord-Italië. In totaal speelde hij slechts twaalf competitieduels voor Parma. De club verhuurde Pellè aan Sampdoria en Feyenoord, alvorens hem definitief te verkopen aan de Rotterdammers. Na zijn vertrek bij Feyenoord in 2014 speelde hij twee jaar voor Southampton en vier jaar voor Shandong Luneng. Eind 2020 won hij de beker van China, waarna zijn contract afliep.

Al enkele dagen wordt Pellè in verband gebracht met Parma. Het was aanvankelijk onduidelijk of zijn komst afhing van de mogelijke huurdeal omtrent Zirkzee. Nu blijkt dat Parma plek heeft voor beide spitsen. Als de keuring geen problemen oplevert, wordt Pellè de zesde winteraanwinst van Parma. De degradatiekandidaat betaalde dertien miljoen euro om Dennis Man over te nemen van FCSB, versterkte zich op huurbasis met Mattia Bani (Genoa), Andrea Conti (AC Milan) en Zirkzee, terwijl Vasilios Zagaritis permanent overkwam van Panathinaikos.