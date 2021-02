Leigh Nicol doet hartverscheurend verhaal na uitlekken van naaktbeelden

Niks leek een mooie voetbalcarrière in de weg te staan voor de Schotse Leigh Nicol, totdat de speelster van Crystal Palace in 2019 werd geconfronteerd met een hack. Onbekenden wisten via iCloud bij al haar privébestanden te komen en ineens waren overal seksueel getinte privébeelden van haar te zien. Wat volgde was een wereld die instortte. Even zag Nicol het niet meer zitten. Zelfmoord spookte door haar hoofd, maar ze herpakte zich en tekende vorig jaar een contract bij Crystal Palace.

Op het moment van het incident stond Nicol onder contract bij Charlton Athletic, een tweedeklasser in Engeland. Na een jaar te zijn gestopt vanwege een depressie, ondergewicht en ziekte, hoefde ze bij Charlton niet terug te keren. “Ze maakten zich zorgen over het feit dat mijn naam en verleden werd gelinkt aan hun club. Vanuit een business-perspectief kan ik dat begrijpen, maar ik ben geen ‘afval’. Ik ben een mens”, blikt de 25-jarige Nicol terug in gesprek met Sky Sports. Nog altijd is ze niet volledig hersteld. “Ik heb angstaanvallen. Nog steeds krijg ik reacties. Het is het nieuwe normaal voor mij, en dat doet pijn. Hartverscheurend is het. Ik word herkend vanwege één ding.”

De beelden, gemaakt toen Nicol achttien jaar was, gingen als een lopend vuurtje over het internet, nadat ze via Instagram een bericht had gekregen dat haar iCloud was gehackt. Ze was een bekendheid, wat er mede voor zorgde dat de expliciete beelden snel bij menigeen op de telefoon stonden. “Het feit dat ik voetbalde, zorgde ervoor dat de beelden zo veel verspreid zijn. Ik kon er niet aan ontsnappen. Iedereen in de voetbalwereld weet ervan. Ik heb neefjes en nichtjes die trots op mij zijn omdat ik voetbal. Ze willen me googelen, maar dat kan niet zonder dat er aanstootgevende zaken verschijnen.”

Het lukte Nicol om uit het dal te kruipen. “Dankzij een andere mindset en de juiste mensen om me heen ben ik door die moeilijke periode geraakt. Zonder hen zou het anders afgelopen zijn.” Ze volgde therapie en kreeg in 2020 een aanbod van Crystal Palace, nadat eerder twee clubs hadden laten weten haar niet te willen hebben door het voorval. “Daar ben ik Crystal Palace dankbaar voor. Palace heeft me gesteund. Wat er in het verleden is gebeurd, maakt hen niet uit. Voetbal was de sleutel in mijn herstel. Ik moest mijn verhaal kwijt en hoop zo mensen ervan bewust te maken hoeveel impact zoiets heeft. Hierover praten, heeft me goed gedaan.”