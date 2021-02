Acheffay verlaat Nederland voor recordkampioen: ‘Iedereen kent deze club wel’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 09:39 • Chris Meijer • Laatste update: 09:39

Een van de meest verrassende transfers van afgelopen maand komt misschien wel op naam van Hicham Acheffay. Althans, voor de buitenwacht. De twintigjarige vleugelaanvaller haalt zelf de schouders op als zijn overstap van FC Utrecht naar Grasshoppers ter sprake komt. Na anderhalf jaar een van de smaakmakers in Jong FC Utrecht te zijn geweest, was hij toe aan de volgende stap in zijn loopbaan. Aangezien die mogelijkheid uitbleef in het eerste elftal van de Domstedelingen of de Eredivisie, wijkt hij uit naar de recordkampioen van Zwitserland.

Door Chris Meijer

Zijn officiële debuut in de thuiswedstrijd tegen FC Aarau had vrijdagavond voor Acheffay het sluitstuk van een hectische week moeten vormen. Een week eerder zette hij zijn handtekening onder een tot medio 2022 lopend contract bij Grasshoppers. In de tussentijd zag hij zijn nieuwe club met 2-0 winnen van FC Lausanne-Ouchy, kreeg hij het appartement net buiten het centrum van Zürich te zien dat hij spoedig kan betrekken, startte hij een snelcursus Duits en verscheen hij voor het eerst op het trainingsveld. De eerste wedstrijd in dienst van zijn nieuwe club laat echter nog even op zich wachten. Grasshoppers kreeg aanvankelijk toestemming van de Zwitserse competitie-organisatie voor het binnenhalen van een nieuwe buitenlandse speler, omdat Eliseu Mendja Nadjack Soares Cassamá, Nadjack, zwaar geblesseerd raakte in oktober. Acheffay werd overgenomen van FC Utrecht en vulde zijn ‘buitenlandse plaats’ in de selectie van Grasshoppers in.

Toen Acheffay eenmaal ingeschreven moest worden, krabbelde de Zwitserse competitie-organisatie plotseling terug. Daardoor was hij nog speelgerechtigd voor de wedstrijden tegen FC Lausanne-Ouchy en FC Aarau, al werd laatstgenoemde wedstrijd afgelast door overvloedige regenval. Afgelopen maandag volgde het voor Acheffay verlossende bericht: de transfercommissie van de Swiss Football League gaf tóch groen licht, waardoor hij nu speelgerechtigd is. Een dag later had hij tegen FC Winterthur zijn debuut moeten maken voor Grasshoppers, maar andermaal werd het duel afgelast. De pijlen leken op de thuiswedstrijd tegen FC Chiasso van zaterdag te gaan, maar hij liep afgelopen week een enkelblessure die hem even aan de kant zal houden. “Het noodlot sloeg toe”, verzucht Acheffay, die toch met plezier terugkijkt op zijn eerste weken in Zürich. “Het is top, alles is goed geregeld. Ik ben goed ontvangen, heb leuke teamgenoten. De trainingen zijn leuk, de faciliteiten zijn top en ze hebben geweldig stadion. Het is echt een voetballend team, daarin komen mijn kwaliteiten goed tot zijn recht.”

Acheffay is in Zwitserland bij niet zomaar een club terechtgekomen, zo merkte hij al snel. “Toen ik eten ging halen, gaf ik doordat ik nog niet zo goed Duits spreek aan dat ik een nieuwe speler van Grasshoppers ben. Dan word je wel verwelkomd, eerlijk gezegd. Tenzij je een fan van FC Zürich treft, dan kan je waarschijnlijk weer terug naar huis”, lacht hij, terwijl hij wijst op de stadgenoot en aartsrivaal van Grasshoppers. “Maar deze man gaf me direct zijn nummer en zei: ‘Je had me eerder moeten zeggen dat je van Grasshoppers bent, dan had ik je al geholpen. Als je hulp nodig hebt, bel me gelijk’. Normaal zou je heel veel toeschouwers zien, dan merk je misschien nog beter hoe groot de club is. Je komt nu ook weinig mensen tegen op straat, dus het is ook niet zo dat je herkend wordt.”

Met 27 landstitels is Grasshoppers de recordkampioen van Zwitserland. “Het is niet zo dat ik alles over Grasshoppers wist, maar ik denk dat iedereen wel van de club heeft gehoord. Vooral de wat oudere mensen zullen weten dat het een grote club is”, zegt Acheffay. De meest succesvolle club van Zwitserland is momenteel echter wel aan het opkrabbelen uit een diep dal. Het laatste kampioenschap dateert van 2003 en sindsdien ging het los van enkele incidentele successen (de bekerwinst en twee tweede plaatsen in 2013 en 2014) langzaam maar zeker bergafwaarts, met als pijnlijk resultaat een degradatie in 2019. Vorig seizoen eindigde Grasshoppers nog als derde in de Challenge League, maar momenteel ligt de ploeg van de Portugese trainer João Carlos Pereira op koers om te promoveren. “Grasshoppers hoort in de top drie van het hoogste niveau. Binnen twee of drie jaar willen ze weer Europees voetbal spelen, dát is het doel. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken met het team en dit beleid. Je merkt aan alles wat het doel is, daardoor gaat iedereen ervoor en kijk je niet meer achterom.”

Letzigrund, het stadion dat Grasshoppers deelt met stadgenoot FC Zürich.

Ondanks dat Grasshoppers qua naam en ambities een grote club is, ligt de keuze van Acheffay misschien niet direct voor de hand. De geboren Amsterdammer speelde in de jeugd van Zeeburgia, Ajax, FC Volendam en Vitesse, alvorens hij in de zomer van 2019 bij FC Utrecht terechtkwam. Een keuze die hij aanvankelijk maakte vanwege het in Utrecht geschetste plan met hem. Anderhalf jaar later moet hij concluderen dat dit niet helemaal heeft uitgepakt zoals hij verwacht of gehoopt had. Met in totaal 10 doelpunten en 8 assists in 46 Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden was hij een van de smaakmakers bij Jong FC Utrecht, maar een kans bij het eerste elftal bleef uit.

“Daar zit je iedere dag mee, natuurlijk. Maar ik laat het niet blijken. Ik laat gewoon mijn voeten spreken en probeer te bewijzen dat ik er wel bij hoor. Bij Vitesse kon ik al met het eerste meetrainen. Maar weet je wat? Ik focuste me gewoon op mijn prestaties bij Jong Utrecht en ging stap voor stap kijken of je dichterbij komt. Ook voor jezelf, om jezelf te ontwikkelen en eventueel belangstelling te wekken. Dat heb ik naar mijn mening gedaan. Ik ben niet iemand die erover zeurt dat hij geen kans krijgt. Nee, ik doe gewoon mijn ding. Als je het goed doet bij Jong Utrecht en dan geen kans krijgt om mee te trainen, is het jammer”, zo klinkt het realistisch. Maar door het uitblijven van een mogelijkheid bij het eerste van FC Utrecht, had Acheffay wel het gevoel dat er deze maand iets moest gebeuren.

“Als een kans in de Eredivisie uitblijft, ga je naar iets anders kijken. Ik was klaar om ergens in een eerste elftal te spelen en had het gevoel dat ik een beetje was uitgeleerd in de Keuken Kampioen Divisie. Na vorig seizoen vond ik het nog te vroeg om weg te gaan, het afgelopen halfjaar was goed en ik vond dat ik nu voor mijn gevoel klaar voor een stap hogerop. Als dan zo’n club zich bij mijn zaakwaarnemer Dries Boussatta meldt... Eigenlijk heb ik er niet over getwijfeld”, legt hij uit. Met Bernard Schuiteman heeft Grasshoppers een Nederlandse technisch directeur. “Hij heeft me in de eerste dagen wel geholpen. Zeker voor het eerste contact is dat prettig. Hij heeft een beetje over de club verteld, dat ze me graag wilden hebben. Het voelde gewoon gelijk goed toen ik contact had.”

Heeft het Acheffay niet enigszins doen twijfelen dat Grasshoppers nu nog in de Challenge League actief is? “Het is een ambitieuze club, die zo snel mogelijk terug wil naar waar ze horen. Dan ga je de spelers halen die daar aan kunnen bijdragen. Daardoor weet je dat dit wat anders is dan een gewone club op het tweede niveau van Zwitserland. Wel qua competitie, maar niet qua club. Grasshoppers hoort thuis op het hoogste niveau. Dit is de recordkampioen van Zwitserland, hè”, luidt zijn antwoord. Acheffay deed nog even navraag bij Mimoun Mahi. De spits van FC Utrecht speelde een jaar voor FC Zürich. “Hij heeft me wat tips gegeven. Als ik iets wil weten of moeite ergens mee heb, kan ik hem altijd bellen. Hij heeft nog altijd vrienden hier.”

De eventueel door Mahi getipte hotspots van Zürich heeft Acheffay nog niet bezocht. “Ik heb eigenlijk nog weinig van de stad gezien. Ik heb nog niet heel veel van Zwitserland kunnen zien, want door de lockdown is alles ook dicht. Alleen supermarkten en kappers zijn open”, bekent hij. Acheffay heeft in ieder geval al wel van Mahi begrepen dat hij moet oppassen als hij een hapje gaat eten in het centrum van Zürich, zodra dat straks weer mogelijk is. Met een lach: “Het leven is wat duurder hier, vooral in het centrum. Maar dat ligt er ook aan wat je doet, je moet ook niet iedere dag buiten de deur gaan eten.”