Steven Bergwijn staat niet oog in oog met Hakim Ziyech bij aftrap

Donderdag, 4 februari 2021 om 20:09 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:18

De opstellingen van Tottenham Hotspur en Chelsea voor de onderlinge wedstrijd van donderdagavond zijn bekend. Steven Bergwijn heeft voor de vierde competitiewedstrijd op rij een basisplek in de ploeg van José Mourinho. Bij de bezoekers begint Hakim Ziyech op de bank, nadat hij zondag rust kreeg van trainer Thomas Tuchel in de wedstrijd tegen Burnley (2-0 zege). De stadsderby begint om 21.00 uur in het stadion van Tottenham.

Tottenham moet het vanwege blessureleed al enige tijd stellen zonder Harry Kane, Dele Alli, Sergio Reguilón en Giovani Lo Celso. Tanguy Ndombele viel in de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (1-0 nederlaag) van zondag uit met een blessure, maar is desondanks inzetbaar voor het duel met Chelsea. Serge Aurier zou vorige week donderdag boos het Tottenham Hotspur Stadium hebben verlaten in de rust van het duel met Liverpool (1-3 nederlaag) en zat zondag niet bij de selectie. Ditmaal heeft hij echter een basisplek.

De entree van Aurier gaat ten koste van Davinson Sánchez. Het is niet de enige wijziging in de verdediging, want Joe Rodon maakt plaats voor Eric Dier. Gareth Bale kende geen sterk optreden tegen Brighton en werd na een uur al naar de kant gehaald. De aanvaller is zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Carlos Vinícius. Bij Chelsea krijgt Reece James achterin zijn eerste basisplek onder Thomas Tuchel, waardoor Callum Hudson-Odoi, die optrad als wing-back tegen Burnley, nu in de voorhoede staat. In de spits valt de keuze op Timo Werner.

Chelsea kent in tegenstelling tot Tottenham weinig personele problemen. Achter de fitheid van Ziyech stond een lein vraagteken omdat hij rust kreeg tegen Burnley. N'Golo Kanté is na een afwezigheid van een maand volledig hersteld van een hamstringkwetsuur en zit op de bank. Alleen de inzetbaarheid van Kurt Zouma en Kai Havertz was twijfelachtig en zij behoren allebei niet tot de wedstrijdselectie. Chelsea staat momenteel op de achtste plek met hetzelfde puntenaantal als nummer zeven Tottenham, maar heeft wel een duel meer gespeeld.

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Davies; Sissoko, Hojbjerg, Ndombele; Bergwijn, Vinicius, Son.

Opstelling Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Rüdiger, Thiago Silva, James; Kovacic, Jorginho, Alonso; Mount, Werner, Hudson-Odoi.