Donderdag, 4 Februari 2021

Toekomst van Locadia ligt mogelijk in Ligat Ha'Al

Het heeft er alle schijn van dat Franck Ribéry Fiorentina komende zomer gaat verlaten. Het Monza van Silvio Berlusconi wil de Franse aanvaller graag transfervrij binnenhalen. (TMW)

Cagliari is niet langer in de markt voor Lasse Schöne. De Deense middenvelder, transfervrij na zijn vertrek bij Genoa, heeft nu nog twee opties in de Serie A over: Parma en Torino. (Diverse Italiaanse media)

Maccabi Tel Aviv onderhandelt met Brighton & Hove Albion over een tijdelijke overname van Jürgen Locadia. Op dit moment wordt de spits door de Premier League-club nog verhuurd aan het Amerikaanse FC Cincinnati. (Sport5)

Borussia Dortmund is in de zoektocht naar een nieuwe keeper uitgekomen bij Wojciech Szczesny. De doelman van Juventus moet in Dortmund de vervanger worden van Roman Bürki, die plaats moet maken onder de lat. (TMW)

Met het oog op de toekomst heeft Lazio zijn pijlen gericht op de komst van Anatoliy Trubin. De jonge doelman van Shakhtar Donetsk wordt in Rome gezien als nieuwe nummer één onder de lat. (TMW)