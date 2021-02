Barcelona verwijdert tweet over Gareth Bale razendsnel van pagina

Donderdag, 4 februari 2021 om 18:02 • Laatste update: 18:12

Barcelona heeft donderdag een tweet verwijderd waarin de draak werd gestoken met Gareth Bale en Real Madrid. Daags na de spectaculaire wedstrijd in de kwartfinale van de Copa del Rey tegen Granada (3-5) plaatste Barcelona een foto van Antoine Griezmann, die een doelpunt in de verlenging vierde door als een golfer te poseren. "Barça. Comeback. Golf. In die volgorde", schreef Barcelona.

Griezmann maakte in de tiende minuut van de verlenging de 2-3 tegen Granada. Hij deed samen met Riqui Puig de slag van een golfspeler na. Barcelona haakte daarop in met een tweet waarin werd gerefereerd aan een veelbesproken vlag die Gareth Bale in november 2019 toonde nadat hij zich met Wales kwalificeerde voor het EK. Hij poseerde glunderend met een vlag met de tekst 'Wales. Golf. Madrid. In die volgorde'. Het werd gezien als een pijnlijk moment voor Real Madrid.

???? El Barça cuelga un tuit que se mofa del Madrid y lo borra: "Barça. Remontada. Golf. En ese orden". Nos vemos a las 15:10 en #JUGONES. pic.twitter.com/9psvw9oMsl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 4, 2021

Die woorden die werden getoond op de vlag waren op hun beurt weer een verwijzing naar een uitspraak van Predrag Mijatovic, voormalig speler en technisch directeur van Real Madrid, die Bale kwalijk nam dat hij met zijn hoofd niet bij de club zat. "Eerst Wales, dan golf en daarna pas Real Madrid", zei Mijatovic over de prioriteiten van Bale. Zijn voorliefde voor golf zou Bale gedurende zijn dienstverband bij Real Madrid blijven achtervolgen en inmiddels komt hij uit voor Tottenham Hotspur.

In de tweet verwees Barcelona verder naar de vele comebacks die de club bewerkstelligde in de clubgeschiedenis, waarvan de meest bekende ongetwijfeld de remontada tegen Paris Saint-Germain in het Champions League-seizoen 2016/17 was. De tweet van Barcelona werd echter razendsnel verwijderd en vervangen door een tekst met een minder provocatieve tekst. Inmiddels is ook die tweet echter niet meer terug te vinden op het officiële clubaccount.