Cor Pot ontbreekt door dubbele longembolie voorlopig bij duels Feyenoord

Donderdag, 4 februari 2021 om 17:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:25

Cor Pot is voorlopig niet aanwezig op trainingscomplex 1908 of bij wedstrijden van Feyenoord. De 69-jarige assistent-trainer van het eerste elftal is geveld door een dubbele longembolie, zo maakt Feyenoord bekend via de clubwebsite. De komende weken is Pot gebonden aan een 'streng rustregime' en zodoende kan hij zijn werkzaamheden bij Feyenoord niet uitvoeren.

Pot voelde zich de laatste weken niet goed. Hij was kortademig en merkte na het belopen van twee trappen al dat hij erg moe werd. Tijdens een autorit kreeg hij bovendien last van pijn op de borst, waarna hij de auto langs de kant zette en contact zocht met clubarts Casper van Eijck en zijn eigen huisarts. Op hun advies bracht Pot een bezoek aan de spoedeisende hulp, waar hij aan meerdere tests werd onderworpen. Het bleek te gaan om een dubbele longembolie.

"Daar ben ik wel heel erg van geschrokken", vertelt de assistent van Dick Advocaat. "Casper zegt zelfs dat ik erg veel geluk heb gehad. Door trombose in mijn been is een bloedpropje naar mijn longen gegaan en dat heeft zich daar aan beide kanten vermenigvuldigd. Door daadkrachtig handelen van onder anderen Casper is erger voorkomen."

Pot hoopt dat hij over een maand weer aan het werk kan. Hij zal dagelijks contact houden met Advocaat, maar dat gebeurt voorlopig vanuit huis. "Ik mag niet wandelen, niet lopen, niet fietsen, niet autorijden. Ik zit nu dus echt in lockdown. Gelukkig heb ik geen pijn meer, mede dankzij pijnstillers. Nu is het uitzieken. De longarts checkt me over twee weken weer en verwacht dat ik na een maand weer kan gaan optrainen."

Feyenoord ontvangt door de afwezigheid van Pot voor de tweede keer in korte tijd slecht nieuws over een assistent-trainer. Onlangs vertrok Zeljko Petrovic als rechterhand van Advocaat, doordat hij als hoofdtrainer aan de slag kon bij Willem II als opvolger van de ontslagen Adrie Koster. Koen Stam, die assistent was bij de Onder-21, is overgeheveld naar het eerste elftal.