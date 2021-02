Zirkzee gaat op Instagram-pagina van Brobbey in discussie met boze fans

Donderdag, 4 februari 2021 om 17:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:17

Brian Brobbey heeft donderdag voor het eerst in bijna twee maanden een foto geplaatst op zijn Instagram. De negentienjarige spits, die onlangs bekendmaakte transfervrij te vertrekken bij Ajax, krijgt een stortvloed aan reacties op zijn post. "Haat is de nieuwe liefde", reageert collegaspits Joshua Zirkzee, die door Bayern München is verhuurd aan Parma. "Lekker laten praten, Brobbeast."

Op de reactie van Zirkzee wordt door een aantal voetbalvolgers gereageerd. Zirkzee wordt een 'domme lul' genoemd en reageert daar zelf op. "Daar voelt iemand zich aangesproken", schrijft Zirkzee. Ook op een reactie waarin staat dat Zirkzee 'er natuurlijk alles van' weet, reageert hij: "Sorry, vergeten dat jij er alles van af weet."

Ook van andere voetballers krijgt Brobbey steun. "Loev je", schrijft ploeggenoot Ryan Gravenberch liefkozend. Andere teamgenoten als Naci Ünüvar, Kenneth Taylor en Sontje Hansen laten met een hartjesemoji hun steun blijken. Quinten Timber reageert lachend met de tekst: "Whahahahahhaha." Verder schrijft Melayro Bogarde, verdediger van TSG Hoffenheim: "Geniet."