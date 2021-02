Talent van Ajax werd keihard aangepakt in internaat: ‘Weet niet wat me bezielde’

Vrijdag, 5 februari 2021 om 00:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:18

Alvin Daniëls stond op het punt om door te breken in de jeugdopleiding van Ajax, maar moest noodgedwongen stoppen, kwam in een gesloten internaat terecht en kreeg al op jonge leeftijd klap na klap te verwerken. Na een aantal omzwervingen staat de in Paramaribo geboren buitenspeler dit jaar voor zijn eerste buitenlandse avontuur bij het Italiaanse Como 1907, waar hij zijn voetbalcarrière nieuw leven hoopt in te blazen. Hoe een ruwe diamant door een leraar in Doetinchem en Sipke Hulshoff weer plezier in het voetbal kreeg.

Door Mart Oude Nijeweeme

Als er geen gekke dingen gebeuren, bezit Daniëls volgende week zijn eigen appartement in Como. De 26-jarige Nederlander kwam twee weken geleden aan in Italië en heeft van de club een hotelkamer toegewezen gekregen. “Ik kon een appartement krijgen in Lecco, maar dat is een half uur rijden van Como, dat zag ik niet zitten. De club is nu een appartement in Como aan het regelen.” De aanvaller heeft een hectische maand achter de rug, nadat begin januari het eerste contact werd gelegd met zijn nieuwe Italiaanse werkgever. Twee weken later was het rond. De voormalig speler van FC Eindhoven en SC Cambuur, die het afgelopen halfjaar zonder club zat, dankt God dagelijks op zijn blote knieën dat hij mag voetballen. “Ik besef nu pas dat ik bevoorrecht ben.”

Toen Daniëls als zesjarig jochie met zijn familie vanuit Suriname naar Nederland kwam, besloot zijn vader hem aan te melden bij DWS in Amsterdam. De jonge Daniëls had op dat moment niks met voetbal. Hij kwam niet uit een voetbalfamilie en trapte zelden tegen een bal. Maar het ging hem wonderbaarlijk goed af. Toen zijn jeugdtrainer vervolgens besloot om de overstap te maken naar stadsgenoot VVA Spartaan, besloten Daniëls en een aantal vrienden om mee te gaan. “Daar kreeg ik te horen dat ik werd uitgenodigd voor de talentendagen van Ajax. Dat was bijzonder, omdat ik nooit iets van voetbal moest weten. Ik was er niet mee opgegroeid en kreeg het niet mee vanuit huis. Van de 54 jongens die werden uitgenodigd, mochten er uiteindelijk vier blijven. Ik was er daar één van.”

Daniëls kwam bij Ajax in de D3 terecht, werd getraind door onder meer Heini Otto en Frank de Boer en groeide in de jeugd uit tot topscorer. Hij speelde er samen met jongens als Sean Klaiber en Denzell Gravenberch, maar had moeite om zich vooral buiten het voetbal staande te houden. “Ik heb een hele moeilijke, rare jeugd gehad”, blikt Daniëls terug. “Ik was een rebel, had een kort lontje en was vaak boos, wat ik mede aan mezelf te danken had. Thuis ging het ook niet goed. De mensen die er voor mij moesten zijn, waren er niet altijd. Ik kreeg verkeerde vrienden en deed alles wat God verboden had. We richtten vernielingen aan en liepen vaak tot ’s avonds laat over straat. Ik weet niet wat me bezielde, maar ik wist wel dat het niet goed met me ging.”

Alvin Daniëls stond op het punt om door te breken in de jeugdopleiding bij Ajax, maar moest noodgedwongen stoppen van zijn pleeggezin.

Dat gold niet voor zijn voetbalcarrière. Daniëls deed het zelfs zo goed, dat hij op het punt stond om overgeheveld te worden naar de C-selectie bij Ajax. Hij was intussen ingetrokken bij een pleeggezin, waar het niet veel beter ging. “Ik mocht bij Ajax blijven, maar ik moest stoppen. De mensen in het pleeggezin vonden dat de druk om te presteren te groot werd, terwijl het voor mij juist voelde als een uitlaatklep. Ik ben toen gestopt met voetballen. Heb nog een tijdje bij mijn oude trainer van VVA Spartaan gewoond, maar dat ging ook niet.” En dus werd besloten om Daniëls in een gesloten internaat te plaatsen. “Dat was verschrikkelijk. Er zijn internaten waar je onder afspraak naar buiten mag of je familie mag zien, maar dat was bij mij niet het geval. ’s Woensdags kreeg ik tien minuten om mijn ouders te spreken, dat was het.”

Waar het internaat precies was, weet Daniëls niet meer. “Het was in een boerendorp, ergens afgelegen. Mijn ouders hebben echt geprobeerd om te doen wat ze konden, maar het lukte gewoon niet. Ik was een vechter, hield van vechten en confrontaties en had woede-uitbarstingen. Ik vond het niet stoer, ik weet niet wat het was. Ik ben ook geen domme jongen. Het is niet dat ik niet kan nadenken. Ik houd mezelf altijd voor alles verantwoordelijk aan het einde van de dag. Maar ik heb gewoon niet de opvoeding gehad die ik nodig had om anders te moeten doen.” Wonder boven wonder kwam in het internaat het besef wat Daniëls de afgelopen jaren had gepresteerd. “Ik werd voorgesteld als iemand die bij Ajax had gevoetbald. Dat geloofden ze natuurlijk niet. Ik besefte het op dat moment zelf ook niet. Ik voetbalde omdat ik het leuk vond, maar had verder alleen maar gezeik met school, waar ik amper naartoe ging.”

In het internaat werd Daniëls structuur bijgebracht. Opstaan, tandenpoetsen en weer naar binnen. “Als ik er achteraf op terugkijk, heeft het mij geholpen om een bepaalde discipline te krijgen. Er waren een aantal dingen die je moest doen, die je moest behalen. Als je dat deed, kreeg je steeds meer vrijheden. In het begin was dat niet zo, kon je nergens naartoe. ‘Wij gaan jouw leven invullen’, kreeg ik te horen.” Langzaam maar zeker kroop Daniëls uit het dal. Hij leerde omgaan met de dagelijkse routine en kwam in Doetinchem op een school voor jongeren met gedragsproblemen. “Ik kreeg een voogd waar ik het heel goed mee kon vinden. Ik werd rustiger en begon alles meer te beseffen. De leraren zagen het positieve in mij en zeiden dat ik weer moest gaan voetballen. Ze zeiden dat ik veel talent had. Op dat moment begon ik het zelf ook door te krijgen.”

Daniëls was op dat moment een jaar of veertien, miste zijn familie, maar maakte een levensverandering door die zelden voorkomt. “Zo voelde het ook voor mij. Ik wilde weer voetballen, koste wat kost. Onder toezicht mocht ik vervolgens meetrainen bij v.v. Reünie, een amateurvereniging uit Borculo. Dat ging goed, er kwam een scout van FC Twente, maar altijd als hij kwam kijken, was ik er niet. Ik mocht in het weekend soms naar huis en moest op dezelfde dag terug zijn. Op die manier kon ik credits verdienen. Doordat ik er nooit was op de momenten dat hij kwam kijken, kreeg ik al snel weer een stempel van probleemjongen.” Totdat zijn leraar een lijntje besloot uit te gooien bij De Graafschap, waar hij een trainer kende. Daniëls werd uitgenodigd voor een stage en kreeg na twee dagen te horen dat hij mocht blijven.

Alvin Daniëls kwam op jonge leeftijd in een gesloten internaat terecht en kreeg amper gelegenheid om zijn ouders te spreken.

Het beviel zelfs zo goed, dat Daniëls zijn oude vorm begon te herpakken en het plezier in het spelletje hervond. Op een jeugdtoernooi in het Gelderse Varsseveld trof hij vervolgens zijn oud-ploeggenoten van Ajax. “Dat was een heel emotioneel moment voor mij. Ik besefte dat ik daar ook had kunnen staan. Ik sprak een aantal jongens die ik kende. Ze zeiden dat het wel goed kwam met mij. Vanaf dat moment ben ik weer lekker gaan voetballen en ging het steeds beter.” Daniëls ging met grote stappen vooruit en had zich dusdanig in positieve zin veranderd, dat hij het internaat mocht verlaten. “Ik had het geluk dat ik aardig kon voetballen en een voogd had die het in mij zag zitten.” Daniëls verscheen vervolgens voor de tweede keer op de radar bij Twente en besloot op zichzelf te gaan wonen in Hengelo. “Dat ging moeizaam. Ik denk dat ik te jong was. Een jaar of achttien of zo. Ik ging van een gesloten internaat naar de normale wereld. Ik wist niet goed wat ik ervoor moest doen en laten. Voeding, leefstijl, achteraf gezien was het beter om in een gastgezin te gaan, wat de meeste jeugdspelers deden.”

In Enschede kwam Daniëls in de A1 terecht en trainde hij bij de beloften onder Patrick Kluivert. “Patrick was goed, heel rustig. Die zag het echt in mij zitten. Maar ik had niet de juiste focus. Niet de juiste begeleiding. Dat kwam ook doordat clubs niet altijd van mijn verleden wisten. De hoofd jeugdopleiding wist uit welke situatie ik kwam, maar niet hoe ernstig de situatie vroeger was.” Daniëls trainde samen met Nacer Chadli, Dusan Tadic en Quincy Promes en werd door toenmalig hoofdtrainer Alfred Schreuder meegenomen met het eerste elftal op trainingskamp. “Ik zat in de bus en ik dacht: nu gaat het echt beginnen. Deze kans ga ik grijpen. Ik zat heel dicht tegen het eerste aan en het trainingskamp verliep goed. Ik scoorde meteen de eerste wedstrijd van de voorbereiding, maar er zaten heel veel buitenspelers in de selectie.”

Uiteindelijk wist Daniëls het niet tot de A-selectie te schoppen, waarna hij via FC Dordrecht in 2017 bij Cambuur terechtkwam. “Dat was een jaar waarin ik me moest aanpassen. Cambuur speelde veel op de helft van de tegenstander, dat was ik niet gewend. Gerald van den Belt (technisch directeur, red.) zei op een gegeven moment tegen mij: ‘Je moet spelen zoals je bij Dordt speelde, alleen heb je nu een ander tenue aan'. De trainerswissels hebben mij ook niet geholpen. Ik kreeg van iedereen het vertrouwen, maar het was gewoon niet goed genoeg. Ik ging veel te veel nadenken, terwijl ik altijd alles op intuïtie deed. Het was ook geen gemakkelijke club. Ze zijn daar kritischer dan bij andere clubs. Mensen die komen om te zeiken in plaats van voetbal te kijken.”

Ondanks de vele tegenslagen leerde Daniëls in Friesland wel zijn beste trainer kennen. “Sipke Hulshoff. Dat was de trainer met het meeste verstand van voetbal. Die was voetbalgek, kwam elke dag naar me toe en wilde een betere voetballer van mij maken. Aannames tijdens de training, loopacties. Dan liet hij beelden van Dries Mertens zien. Hij kwam met zoveel details, was dagelijks met mijn ontwikkeling bezig. Dat had ik nodig. Ik ben een ruwe diamant die geslepen moet worden.” Daniëls besloot na een teleurstellend jaar bij Cambuur een stap terug te doen en in zichzelf te investeren bij FC Eindhoven. Hij stelde zichzelf voorafgaand aan het seizoen 2018/19 als doel om veertien keer te scoren, maar bleef steken bij acht treffers en zeven assists. “We moesten jongens uit de jeugd halen die nog nooit betaald voetbal hadden gespeeld. De selectie was nog niet op orde. David (Nascimento, red.) heeft er toen een aantal jongens bijgehaald en die hebben het fantastisch gedaan. Het afgelopen jaar raakte ik al snel geblesseerd aan mijn kuit en daarna volgden nog een aantal blessures. Het is op een gegeven moment in mijn lichaam gaan zitten.”

Sinds afgelopen zomer hield Daniëls zijn conditie op peil bij een fysio in Amsterdam, nadat zijn contract in Eindhoven ten einde liep. Bij Como hoopt de aanvaller zijn carrière nieuw leven in te blazen. "Een jaar geleden had ik niet verwacht dat ik hier zou staan. Ik wist wel dat ik naar het buitenland wilde, ben hier drie jaar geleden ook geweest. Toen ben ik bij clubs uit de Serie B geweest om te kijken, maar dat voelde niet goed." Daniëls stond in de belangstelling van Pro Vercelli en Novara, maar zag zichzelf niet in een ploeg spelen die het grootste gedeelte van de wedstrijd rond het eigen strafschopgebied hangt. Wat hij destijds te zien kreeg, maakte dat Daniëls niet meteen enthousiast raakte na het eerste telefoontje van Como. "Ik was de Serie B gewend, waar de clubs het lang niet altijd op orde hadden. Gelukkig is dat hier wel het geval."

De club uit het noorden van Italië heeft torenhoge ambities, gaat aan kop in de Serie C, het derde niveau, en heeft één punt voorsprong op AC Renate. “Ik heb inmiddels twee wedstrijden gezien en vergelijk het niveau met het linker rijtje in de Keuken Kampioen Divisie. Er spelen jongens die het in de Serie A net niet hebben gemaakt. Ik kon ook naar Roemenië en Kazachstan, maar zag mezelf daar niet gelukkig worden. Como is een ambitieuze club met een Chinese en een Amerikaanse investeerder, die de club zo snel mogelijk naar de Serie A willen hebben. Dennis Wice (oud-speler van Chelsea, red.) is mede-eigenaar.” Daniëls heeft een contract getekend voor een half jaar. “Mochten ze dit jaar weer promoveren, dan willen ze komende zomer meteen weer om de tafel. Het is een mooi project, waar ze mij onderdeel van uit willen laten maken. Dat spreekt mij enorm aan.”