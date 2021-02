Ten Hag over keuzes van Brobbey en Rijkhoff: ‘Ik zag laatst een lijstje...’

Donderdag, 4 februari 2021 om 15:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:05

Erik ten Hag heeft donderdagmiddag tijdens de persconferentie, in aanloop naar het duel met FC Utrecht, gereageerd op de ontwikkelingen rond Brian Brobbey en Julian Rijkhoff. Brobbey, die zijn contract bij Ajax weigert te verlengen, kan zijn carrière vervolgen in de Bundesliga. Rijkhoff besloot eerder al voor een Duits avontuur te gaan en tekende bij Borussia Dortmund. Ten Hag reageerde op beide situaties en refereerde daarbij aan een door Voetbal International gepubliceerd lijstje.

Het weekblad publiceerde onlangs een rijtje met namen van spelers die de afgelopen jaren zijn vertrokken bij Ajax en wat het ze heeft opgeleverd. “Als je ziet wat daarvan is uitgekomen, blijkt dat ze bijna allemaal niet zijn geslaagd”, aldus Ten Hag. “Er zijn twee kanten aan het verhaal. Je hebt de sportieve en de zakelijke kant. Zeg maar financieel. Vanuit dat laatste oogpunt, ook vanuit de achtergronden van de jongens, kan ik het goed voorstellen dat ze tot deze keuzes komen. Maar het blijkt dat ze beter af zijn als ze zich in hun eigen omgeving verder ontwikkelen en van daaruit de volgende stap maken.”

Erik ten Hag haalde naar aanleiding van de keuze van Brian Brobbey om zijn contract met Ajax niet te verlengen een VI-verhaal aan over tienertransfers. Bij deze het kader erbij: pic.twitter.com/PehuhktUqr — Voetbal International (@VI_nl) February 4, 2021

De Telegraaf schreef woensdag dat Brobbey een 'lucratieve aanbieding' had ontvangen van RB Leipzig en dat hij een meerjarig contract kan tekenen. Het is echter nog de vraag of de spits ervoor kiest om zich op korte termijn al te verbinden aan een nieuwe club, of dat hij afwacht welke geïnteresseerde clubs zich nog zullen melden. Volgens Ten Hag heeft het mogelijke vertrek van zijn pupil geen gevolgen voor zijn rol binnen het elftal de komende tijd. “Hij is lid van de kleedkamer. Als hij de beste is, zal hij spelen.”

Ten Hag gaf verder aan dat hij het lastig vindt om in het hoofd van Brobbey te kruipen. “Hij heeft zijn afwegingen. Ik ken zijn denkrichtingen, zijn gevoelens al iets minder. Wat er in hem omgaat, zal je hem moeten vragen”, aldus Ten Hag. “Ik kan alleen maar zeggen dat Ajax een fantastisch podium is. Dat heeft niet alleen het verre verleden bewezen, maar bewijzen we op dit moment ook. Spelers zijn hier het beste af, kunnen zich hier ontwikkelen, kunnen titels winnen. Vanaf hier kunnen ze bij de beste clubs in Europa terechtkomen.”

Mocht Brobbey daadwerkelijk naar Leipzig verkassen, dan is hij de derde spits in korte tijd die Ajax inruilt voor een avontuur in de Bundesliga. Vorige maand maakte Klaas-Jan Huntelaar de overstap naar Schalke 04 en eerder kondigde Dortmund de komst van Rijkhoff aan. “Ik vind het spijtig, maar respecteer zijn keuze”, gaat Ten Hag verder. “Het talent wat je hebt is van jezelf, niet van de club, je ouders of andere mensen. Als hij de keuze maakt om bij een andere club beter af te zijn, moet je dat respecteren. Dat recht heeft hij.”