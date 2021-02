Ten Hag over blunder met Haller: ‘Hij stond wel degelijk op de lijst’

Donderdag, 4 februari 2021 om 14:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:38

Erik ten Hag heeft donderdagmiddag op de persconferentie gereageerd op de blunder van Ajax om Sébastien Haller niet in te schrijven voor de Europa League. De trainer van de Amsterdammers legt uit dat het om een 'administratieve fout' gaat. "Nee, hij is niet vergeten", zegt Ten Hag. "Het is iets met computers, een vinkje aan- of uitzetten. Daar is iets verkeerd gegaan. Hij stond wel degelijk op de lijst."

"Het is niet om te lachen, dit is ongelofelijk vervelend", gaat de oefenmeester verder over het niet inschrijven van Haller. "We hebben hem natuurlijk niet voor niks gehaald en hij heeft ook in de maand januari al laten zien welke waarde hij voor de ploeg heeft." Ten Hag hoopt nog altijd op coulance van de UEFA, al is die kans klein. "Wij zullen alle zeilen bijzetten. Het is een futiliteit, een kleinigheid, echt een detail, wat verkeerd is gegaan. Dat heeft dan hele grote consequenties. Dat heeft iets onrechtvaardigs."

Hoewel Ten Hag niet direct betrokken is bij het inschrijfproces, neemt de coach zijn verantwoordelijkheid. "Marc Overmars en ik zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor", weet hij. "Het is mensenwerk, en waar mensen werken worden fouten gemaakt. Het is niet op één persoon af te schuiven, zo'n procedure zit heel zorgvuldig in elkaar, daar zijn meerdere mensen bij betrokken. Dit wordt nadrukkelijk geanalyseerd: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ondanks dat wij dachten een hele goede procedure te hebben, met 'check, double check', is het toch verkeerd gegaan."

Haller zelf heeft teleurgesteld gereageerd op het nieuws dat hij niet mag deelnemen in de Europa League. "Hij is natuurlijk ongelofelijk teleurgesteld. Hij is realistisch, hij zegt: 'Het is geen opzettelijke fout.' Maar het is een ongelofelijke tegenslag voor hem."

Oussama Idrissi

Ook gaat Ten Hag in op het huren van Oussama Idrissi van Sevilla. "Natuurlijk ben ik daar blij mee. Die kans kwam voorbij. Het is natuurlijk een uitstekende speler. Het past ons heel goed. Ook in de wetenschap van de verregaande interesse van Spartak Moskou in Quincy Promes, en als dan zo'n kans zich voordoet, vonden wij dat we daarop in moesten spelen. Ik heb de ervaring opgedaan bij PSV (als assistent-trainer van Fred Rutten, red.) dat Danko Lazovic nog in februari vertrok naar Rusland, terwijl de transferwindow in Nederland al dicht was, en dat dat grote consequenties had. Wij hebben in dezen proactief gehandeld." Of de transfer van Promes nog doorgaat, weet Ten Hag niet. "Over details kan ik natuurlijk niet uitweiden, dat ligt ook niet op mijn bordje."

Mohammed Kudus

Ajax kan zondag thuis tegen FC Utrecht vermoedelijk weer beschikken over Mohammed Kudus. De aanvallende middenvelder speelde door terugkerende knieklachten pas één keer dit kalenderjaar, maar zit zondag mogelijk weer bij de wedstrijdselectie. "Hij heeft tot nu toe de hele week getraind", zegt Ten Hag. "Het ziet er goed uit. Zoals het er nu naar uitziet, als hij geen reactie krijgt, kunnen we hem zondag in de wedstrijdselectie opnemen." Of zijn vaste vleugelverdedigers Noussair Mazraoui en Nicolás Tagliafico er bij kunnen zijn, kon Ten Hag nog niet zeggen.

Edson Álvarez

Ten Hag schoof de laatste weken met het middenveld van Ajax en gaf in drie van de laatste vier wedstrijden een basisplaats aan Edson Álvarez. De 23-jarige Mexicaan lijkt daarmee zijn plek te hebben heroverd. "Ik ben altijd heel erg tevreden geweest over Álvarez", zegt Ten Hag. "Natuurlijk konden er dingen beter met het vooruit voetballen, maar hij is heel belangrijk met zijn positionering, zijn intercepties, duelkracht en de spirit die hij in het team brengt. Maar ook in het meevoetballen is hij beter geworden."