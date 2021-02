Giorgos Giakoumakis liet zeer lucratief aanbod lopen: ‘Geld is niet alles’

Donderdag, 4 februari 2021 om 13:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:44

Met liefst elf doelpunten in zes wedstrijden is Giorgos Giakoumakis verkozen tot Speler van de Maand in Eredivisie. De 26-jarige spits van VVV-Venlo had in januari de kans om de Nederlandse competitie na een half jaar al te verlaten voor een zeer lucratief avontuur in Zuid-Korea, maar liet die kans lopen. "Omdat geld niet alles is", zegt Giakoumakis in gesprek met ESPN.

"Ik wil op een hoog niveau spelen in Europa, ook om voor Griekenland te blijven spelen", verklaart de Griekse aanvaller zijn keuze. "Dat is erg belangrijk voor mij. En daarom ben ik niet weggegaan." Bondscoach John van 't Schip liet Giakoumakis in november debuteren voor het nationale elftal van Griekenland. "Het was een van mijn belangrijkste doelpunten in mijn leven", zegt de topscorer van de Eredivisie. "Ik zal het nooit vergeten. Het was weliswaar tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Cyprus, maar voor mij heeft dat doelpunt veel waarde."

Giakoumakis, die 21 keer heeft gescoord in 20 competitieduels, stond aan het begin van het seizoen niet bekend als kopspecialist. "Wie zegt dat?", reageert de centrumspits, die pas in de maand januari voor het eerst met zijn hoofd scoorde. Eerst kopte Giakoumakis eenmaal raak tegen ADO Den Haag (1-4 winst), om vervolgens tegen Vitesse liefst drie kopdoelpunten te maken. "Ik praat daar niet in woorden over, maar ik bewijs liever het ongelijk door mijn prestaties op het veld. Vitesse was mijn antwoord."

Mede door de coronacrisis heeft Giakoumakis zijn ouders al sinds augustus niet meer gezien. "Ik mis ze heel erg, maar ze kijken elke wedstrijd", zegt de Griek. "Mijn vader was ook een spits op een relatief hoog amateurniveau. Hij is erg trots. En gelukkig is mijn vrouw wel hier in Nederland", aldus Giakoumakis, die geen aantal goals wil noemen als doelstelling. "Mijn doel is om elke wedstrijd te scoren."