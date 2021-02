‘Juventus en Cristiano Ronaldo komen binnenkort met contractnieuws’

Donderdag, 4 februari 2021 om 12:04 • Yanick Vos • Laatste update: 12:10

Cristiano Ronaldo plakt er zeer waarschijnlijk nog een extra jaar aan vast in dienst van Juventus. Volgens Tuttosport staan speler en club op het punt om het contract met een jaar te verlengen tot aan de zomer van 2023. Ronaldo viert vrijdag zijn 36ste verjaardag en volgens de Italiaanse sportkrant voelt hij zich als een vis in het water in de ploeg van trainer Andrea Pirlo.

De 35-jarige Ronaldo maakte in de zomer van 2018 voor een bedrag van 117 miljoen euro de overstap van Real Madrid naar Juventus. Nadat hij de Champions League vier keer had gewonnen met de Spaanse grootmacht, wilde hij het toernooi ook in het shirt van la Vecchia Signora op zijn naam schrijven. De Portugees tekende een contract voor vier jaar en gaat daar naar alle waarschijnlijkheid nog een jaar aan vastplakken.

Ronaldo is dit seizoen van onschatbare waarde voor de Italiaanse grootmacht. Hij was reeds 22 keer trefzeker in 23 wedstrijden in alle competities. Dinsdagavond tekende Ronaldo nog voor twee doelpunten in de halve finale van de Coppa Italia tegen Internazionale (2-1). Juventus werd de afgelopen negen seizoenen op rij kampioen, maar staat er dit seizoen minder florissant voor. De ploeg van Pirlo staat op de vierde plaats met een achterstand van zeven punten op koploper AC Milan, al heeft Juventus nog wel een wedstrijd tegoed.

Ronaldo, die in Turijn onder contract staat tegenover een salaris van 31 miljoen euro per jaar en daarmee grootverdiener van de Serie A is, kan in het shirt van Juventus na Clarence Seedorf de tweede speler worden die met drie verschillende clubs de Champions League wint. In de achtste finales van het clubtoernooi neemt Juve het later deze maand over twee wedstrijden op tegen FC Porto.