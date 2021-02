Ajax blundert bij inschrijving Haller; kans op herstel ‘zeer klein’

Donderdag, 4 februari 2021 om 11:35 • Yanick Vos • Laatste update: 11:47

Sébastien Haller kan dit seizoen niet namens Ajax in actie komen in de Europa League door een fout van de club. Volgens de NOS hebben de Amsterdammers erkend dat de fout rond de inschrijving bij de club zelf ligt. Er zou vergeten zijn om de aankoop van 22,5 miljoen euro op de spelerslijst te zetten. Ajax onderzoekt de mogelijkheden om Haller alsnog speelgerechtigd te krijgen, maar de kans dat dat lukt is ‘zeer klein’.

De UEFA publiceerde woensdag de spelerslijsten van de overgebleven clubs in de Europa League. De Europese voetbalbond maakt melding van drie wijzigingen: Klaas-Jan Huntelaar (vertrokken naar Schalke 04) en Victor Jensen (verhuurd aan FC Nordsjaelland) zijn van de lijst geschrapt en Oussama Idrissi, die wordt gehuurd van Sevilla, is ingeschreven. De naam van Haller ontbreekt op de lijst.

Ajax moet alle spelers die het wil inzetten in Europese wedstrijden aanmelden via het TNS-systeem van de UEFA. De KNVB voert ervolgens een controle uit. De bond kijkt of alle spelers daadwerkelijk speelgerechtigd zijn. Vervolgens wordt de lijst teruggestuurd naar de club, die het op zijn beurt doorstuurt naar de UEFA. Bij de controle van Ajax viel het tot twee keer toe niet op dat de naam van Haller ontbrak.

"We zijn met de KNVB en de UEFA aan het uitzoeken waar het mis is gegaan”, reageerde een woordvoerder van Ajax woensdag tegenover Nu.nl. Haller speelde dit seizoen geen Europese duels met zijn oude club West Ham United en zou dus gewoon speelgerechtigd zijn. Later deze maand neemt Ajax het in een dubbele confrontatie op tegen Lille OSC, waarschijnlijk zonder Haller.