‘Sommige dingen over Schmidt gezocht, spijkers op laag water zoeken zelfs’

Huub Stevens vindt de soms massale kritiek richting Roger Schmidt niet altijd terecht. De voormalig speler en coach van PSV zou zelfs graag een keer met de Duitse coach afspreken om over diens voetbalvisie te praten. Stevens is daarnaast van mening dat buitenstaanders niet zomaar een oordeel kunnen vellen over het wisselbeleid van Schmidt, die in de ogen van veel mensen zijn belangrijkste spelers te vaak wisselt.

Volgens Stevens verdient Schmidt wel wat meer krediet in zijn eerste seizoen als oefenmeester bij PSV. "Soms lees of hoor ik dingen over hem, die ik wel erg gezocht vind. Spijkers op laag water zoeken zelfs", zo concludeert de oud-coach van de nummer twee in de Eredivisie in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Natuurlijk zijn spelers nu niet allemaal fit, maar dat kan aan van alles liggen en hoeft niks met de trainingen te maken te hebben." Stevens komt in dat kader gelijk met een recent voorbeeld op de proppen.

"Dat hij Philipp Max zondag kort voor tijd wisselt in De Kuip? Als buitenstaander kun je daar heel moeilijk over oordelen", vervolgt Stevens zijn analyse over het eerste jaar van Schmidt in het Philips Stadion. "Die jongen is nota bene ziek geweest en misschien heeft hij zelf wel aangegeven dat het niet meer ging of kon Schmidt zien dat hij zichzelf aan het forceren was. Hij (Schmidt, red.) en de technisch staf kennen alle medische data, wij niet", aldus het lid van de raad van commissarissen van Schalke 04, die alle vertrouwen heeft in de stafleden bij PSV.

"De technische staf die er nu werkt, ken ik goed. Met de assistenten Jörn Wolf en Lars Kornetka heb ik bij Hamburger SV en Schalke 04 nog gewerkt. Ik heb hen en Schmidt al uitgenodigd om een keertje een terrasje te pakken, als het straks allemaal weer kan. Jörn was mijn perschef in de tijd in Hamburg en Lars was analist in Gelsenkirchen", zo besluit Stevens, zelf in het seizoen 2008/09 enige maanden coach van PSV. De Eindhovense club hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen FC Twente.