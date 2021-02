Tahith Chong ziet Instagram ontploffen na onvergetelijk Club Brugge-debuut

Donderdag, 4 februari 2021 om 10:02 • Laatste update: 10:16

Voetballers zijn anno 2021 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun (privé)leven. Voetbalzone licht de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media uit in de rubriek VZ Social.

Tahith Chong zal zijn debuut voor Club Brugge niet snel vergeten. Woensdagavond verscheen de Nederlandse huurling in de basis in de bekerwedstrijd tegen Olsa Brakel, de nummer acht op het tweede amateurniveau. De koploper van de Belgische Jupiler Pro League won met 6-1 en Chong gaf zijn visitekaartje af. De jeugdinternational scoorde en was betrokken bij twee doelpunten. “Een doelpunt en overwinning bij mijn debuut! Geweldig gevoel”, schrijft Chong op Instagram. Ploeggenoot Noa Lang is een van de eersten die reageert: “En dat is één”, schrijft de ex-Ajacied. Ook spelers als Kenji Gorré, Joshua Zirkzee, Timothy Weah, Millen Baars en Tyrell Malacia prijzen Chong, wiens post tienduizenden keren is geliket.