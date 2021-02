Tuchel krijgt typische Mourinho-behandeling: ‘Drie keer kampioen met Chelsea’

Donderdag, 4 februari 2021 om 09:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:53

José Mourinho heeft het vuurtje alvast opgestookt in aanloop naar de Londense derby tussen Tottenham Hotspur en Chelsea van donderdagavond. De manager van the Spurs vindt namelijk niet dat Thomas Tuchel voor een loodzware opdracht staat bij Chelsea, ondanks het feit dat er op Stamford Bridge door de jaren heen de nodige coaches zijn gesneuveld. Mourinho zelf veroverde verdeeld over twee periodes drie landstitels met the Blues.

”Ik denk niet dat het erg lastig is om manager te zijn van Chelsea”, zo zei Mourinho op een persmoment voorafgaand aan het bezoek van zijn oude werkgever aan het Tottenham Hotspur Stadium. ”Ik ben daar drie keer kampioen geworden (in 2005, 2006 en 2015, red.) , Carlo Ancelotti éénmaal (2019, red.) en Antonio Conte (2017, red.) één keer. Het kan niet heel erg zwaar zijn, omdat wij er ook prijzen in de wacht hebben gesleept. Chelsea heeft altijd geweldige spelers gehad. Goede managers mogen zich gelukkig prijzen dat ze bij dergelijke clubs mogen werken, omdat ze met de beschikbare spelers een zeer goede kans hebben om succesvol te zijn en prijzen te veroveren”, aldus de Portugese keuzeheer.

Ondanks de vele successen werd Mourinho tweemaal ontslagen bij Chelsea, in beide gevallen na een serie teleurstellende resultaten. ”Het is en blijft natuurlijk de club van Roman Abramovich”, verwees de Tottenham-manager naar de invloedrijke eigenaar uit Rusland. ”Je moet begrijpen dat hij de eindverantwoordelijkheid heeft bij Chelsea.” Mourinho koestert ondanks de twee ontslaggesprekken geen wrok richting de West-Londense club. ”Ik ben in twee verschillende periodes kampioen geworden met de club en ben Chelsea zeer dankbaar dat ik de kans kreeg om daar te mogen werken.”

Mourinho denkt overigens niet dat er heel veel zal veranderen bij Chelsea sinds het ontslag van Frank Lampard en de aanstelling van Tuchel. ”Een manager wil vaak meteen zijn stempel drukken op een club. Iedere trainer heeft weer andere ideeën. Spectaculaire veranderingen zullen waarschijnlijk niet werken, omdat de spelers daar niet klaar voor zijn. Maar kleine aanpassingen kunnen wél een positieve effect hebben. Chelsea had een zeer goed elftal onder Frank Lampard en heeft ook een zeer goed team onder Thomas Tuchel”, zo besluit Mourinho zijn voorbeschouwing. Het duel tussen Tottenham en Chelsea begint donderdagavond om 21.00 uur. Eerder dit seizoen hielden beide ploegen elkaar in bedwang (0-0). In de EFL Cup wist Tottenham, dat in de finale staat, na het nemen van strafschoppen te winnen van the Blues (5-4).