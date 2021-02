Gesprek met Ajax boezemt geen angst in: ‘Of je wordt verkocht of je verlengt’

Voor Carel Eiting breken er belangrijke maanden aan. De middenvelder, die in december een zware knieblessure opliep tijdens zijn verhuurperiode bij Huddersfield Town, hoopt ergens in maart zijn rentree te maken bij de club uit de Championship. Na afloop van het seizoen zullen er gesprekken plaatsvinden met de leiding van Ajax over zijn toekomst in Amsterdam. Eiting houdt er rekening mee dat hij komende zomer van club wisselt, ondanks een doorlopend contract.

”Ik heb na dit seizoen nog één jaar een contract, dus eigenlijk is het vrij simpel”, zo opent Eiting in een vraaggesprek met de NOS. ”Of je wordt verkocht of je verlengt... Ik moet nog om tafel met Ajax. Ik laat alles open”, aldus de 22-jarige middenvelder, die de jeugdopleiding van de Amsterdamse club doorliep en in oktober 2016, onder toenmalig trainer Peter Bosz, debuteerde in de hoofdmacht. Voordat hij naar Huddersfield Town vertrok stond de teller op 31 wedstrijden in het eerste elftal van Ajax.

Eiting was vóór zijn zware knieblessure bezig aan een sterke serie in Engeland. In het shirt van the Terriers kwam de Nederlander tot negentien duels (drie doelpunten en drie assists). Er was volop lof van de media en supporters van Huddersfield Town. Eiting vindt dan ook dat hij de juiste keuze heeft gemaakt met de middenmoter uit de Championship. ”Ik wilde veel wedstrijden spelen. In Engeland wordt heel veel gevraagd van het box-to-box-spel. Dat dynamische aspect wilde ik graag toevoegen aan mijn spel”, legt de Ajacied zijn tijdelijke verhuizing uit. ”Alles gebeurt hier op hoge intensiteit. Elke oefening op de training, zoals een pass- en trapvorm, wordt gecombineerd met een sprint.”

”Het is een heel andere spelopvatting dan bij Ajax. Heel pittig. In het begin was ik echt gesloopt na een wedstrijd. Als je alleen maar denkt: hoe Ajax het doet, is het beste, dan wordt het lastig. Ik moest uit mijn comfortzone”, voegt de ambitieuze Eiting daaraan toe. De door Ajax opgeleide middenvelder heeft naar eigen zeggen flinke stappen gemaakt in zijn eerste maanden bij Huddersfield Town. ”Ik ben sterker geworden, maar ik moet het natuurlijk van mijn voetballende kwaliteiten hebben. Ik zie dat het beter gaat, met het fysieke. Ik maak veel stappen.”