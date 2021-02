Spaanse media kijken ogen uit: ‘Frenkie de Jong leed als een kampioen’

Donderdag, 4 februari 2021 om 08:37 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:16

Frenkie de Jong speelde woensdagavond een belangrijke rol in een spektakelstuk tussen Granada en Barcelona (3-5) in de kwartfinales van de Copa del Rey. De middenvelder zorgde in minuut 108 voor de 3-4 van de Catalanen, waarna Jordi Alba op schitterende wijze de eindstand in het Nuevo Estadio Los Cármenes bepaalde. Daar waar De Jong in het recente verleden zelden een doelpunt maakte, is hij in 2021 plotseling een makkelijk scorende middenvelder: vijf doelpunten in negen officiële wedstrijden van het team van trainer Ronald Koeman.

“De Jong leed als een kampioen, zonder ooit maar de handdoek te werpen en zorgde als beloning voor de cruciale vierde treffer. Reusachtig”, zo valt bij Sport te lezen. De meest verkochte sportkrant van Catalonië deelt de Nederlander een acht uit voor zijn verrichtingen in Zuid-Spanje. Sport omschrijft het bekerduel als ‘een epische vertoning met een verdiende winnaar’. “Het was spectaculair wat er in Granada is gebeurd. Het is moeilijk om in woorden te omschrijven. Er gebeurde van alles. Het was een feest met verschillende afleveringen. Barça haalde diep adem, Koeman haalde diep adem. Barça staat in de halve finale.”

Ook Marca prijst de onverzettelijkheid van De Jong. “De Nederlander gaf alles, en hij werd uiteindelijk beloond met een goal in de verlenging. Daarmee zette hij zijn indrukwekkende reeks voort als het op scoren aankomt.” De meest verkochte sportkrant van Spanje is ook lovend over Antoine Griezmann, die bij vier van de vijf goals van Barcelona was betrokken. “2021 heeft voor Barcelona één echte naam, en dat is die van Griezmann. De Fransman schittert en beleeft waarschijnlijk zijn mooiste weken sinds zijn komst naar Barcelona.”

FRENKIE! ? De Nederlander is attent bij een rebound en schiet Barca weer aan de leiding ??#ZiggoSport #CopaDelRey #GranadaBarca pic.twitter.com/ipsDqJKvRg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 3, 2021

Marca gelooft nu ook dat Barcelona een kans heeft als de club het in de achtste finales van de Champions League opneemt tegen Paris Saint-Germain. “Het elftal laat zien dat het kan overleven, zelfs als dat onmogelijk lijkt. Wat in december onmogelijk leek, behoort nu weer tot de opties. Als Griezmann en De Jong spelen zoals ze speelden tegen Granada, maken de Catalanen absoluut kans tegen PSG.”

Bij El Desmarque zag men niet de allerbeste wedstrijd van De Jong, die een zes kreeg. “Hij bleef van het ene naar het andere strafschopgebied rennen, maar er waren heel weinig loopacties in het zestienmetergebied van de tegenstande. Dat deed hij in zijn vorige wedstrijden juist wél vaak. Totdat hij in de verlenging hij op de juiste plek stond om het vierde doelpunt van Barcelona te maken. Mundo Deportivo kwam min of meer tot dezelfde conclusie. “Hij stond minder in the picture dan in de voorgaande duels en leek niet de doorslag te kunnen geven. Pas in de verlenging dook hij in het strafschopgebied op.”

“De Copa del Rey laat het leven van Barcelona zien, met momenten van verlies en momenten van overvloed. Soms als redder van het seizoen, soms als hoogtepunt van het seizoen”, valt bij El País te lezen. “Deze wedstrijd zal altijd worden herinnerd als een moment waarop de overlevingscapaciteit van Barcelona door de kracht van Granada op de proef werd gesteld. Deze wedstrijd was een carrousel van emoties en wendingen, opgelost door de vastberadenheid van Griezmann.”