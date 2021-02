Kranten fileren dramatisch Liverpool: ‘Het gaat spectaculair mis voor Klopp’

Liverpool beleefde woensdagavond een dramatische generale voor de topper tegen koploper Manchester City van zondag. Op Anfield werd met 0-1 verloren van Brighton & Hove Albion, wat voor het overgrote deel van de Engelse kranten reden is om the Reds af te schrijven voor prolongatie van het kampioenschap. Ook bij manager Jürgen Klopp lijkt er steeds meer twijfel te ontstaan na het debacle op eigen veld.

Liverpool bleef sinds april 2017 maar liefst 68 thuisduels op rij ongeslagen, totdat het twee weken geleden misging tegen Burnley (0-1). Korte tijd later ging de grootmacht dus opnieuw onderuit in eigen huis, ”Vier thuiswedstrijden zonder overwinning en geen treffer op Anfield in 348 minuten. En nu komt ook nog eens Manchester City langs. Het gaat nu echt spectaculair mis voor Klopp. Bij een nederlaag aanstaande zondag doet Liverpool definitief troonsafstand”, schetst The Sun een doemscenario. De Daily Express is ook bang dat men de landstitel aan het verspelen is, terwijl de Daily Telegraph de nadruk legt op de achterstand op Manchester City: mind the gap. Het gat is opgelopen naar zeven punten, terwijl the Citizens nog een duel tegoed hebben in de Premier League.

De huidige nummer vier op de ranglijst verloor in 2012 voor het laatst tweemaal achter elkaar op eigen veld en voor het eerst sinds 1984 is Liverpool er in drie opeenvolgende thuiswedstrijden niet in geslaagd om te scoren. De regerend landskampioen is qua punten bezig aan het op één na slechtste seizoen sinds de aanstelling van Klopp in oktober 2015. Na 22 speelronden bedraagt het puntenaantal 40, terwijl vorig seizoen, het jaar van de eerste landstitel sinds 1990, na evenzoveel duels de teller op 61 stond. Een jaar daarvoor had Liverpool 57 punten verzameld uit de eerste 22 competitieduels. Alleen in het debuutjaar van Klopp op Anfield ging het in deze fase van het seizoen nóg slechter: 31 punten, al was de Duitser er destijds niet vanaf de eerste speelronde bij. Brendan Rodgers begon toch als manager aan de jaargang 2015/16.

1984 - Liverpool have failed to score in three consecutive home league games for the first time since October 1984, with the Reds’ goalless run at Anfield currently standing at 348 minutes. Bereft. pic.twitter.com/10UTHWSqfa — OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2021

Klopp kwam na afloop van de zeperd tegen Brighton met een harde maar tevens eerlijke verklaring. ”We waren vanavond niet fris genoeg op mentaal én fysiek vlak”, zo klonk het in een interview met de BBC. ”We gaven veel te gemakkelijk de bal weg. Het lijkt er echt op dat de spelers op mentaal gebied erg moe zijn. Ik weet dat ze de bal heel goed van A naar B kunnen spelen, maar dat gebeurde helaas veel te weinig. We maakten het Brighton veel te makkelijk, al moet ik zeggen dat zij het heel goed deden vanavond. Ze verdienden de zege ook. Voor mij is het nu zaak om een reden te vinden voor deze nederlaag. Het zag er totaal niet overtuigend uit van onze kant”, aldus de zelfkritische Klopp.

Andy Robertson wil na de pijnlijke nederlaag tegen Brighton even niet aan de landstitel denken. ”Zij waren vanavond beter dan ons”, verzuchtte de linksback na afloop in een eerlijke analyse bij de BBC. ”En wij hebben vanavond enorm verzaakt als ploeg. Zij dwongen kansen af en waren in staat om ons onder druk te zetten. Allemaal dingen die wij juist graag hadden gedaan. Er ging bij ons echt helemaal niets goed. Na die lange ongeslagen reeks hebben we nu tweemaal op rij verloren thuis. Een logisch gevolg van onze manier van spelen. Het is nu van cruciaal belang om thuis weer te gaan winnen. Met goed trainen verdien je geen punten”, aldus de teleurgestelde Robertson, die weet dat de clash met Manchester City nu nóg belangrijker gaat worden.

”Elke ontmoeting met Manchester City is een topper”, zo benadrukte de Schotse vleugelverdediger. ”En op dit moment zijn we absoluut geen titelkandidaat. De achterstand is opgelopen naar zeven punten en zij hebben zelfs een wedstrijd minder gespeeld. Ik weet zeker dat ze bij Manchester City hetzelfde zouden zeggen bij een potentiële achterstand van tien punten. We moeten heel snel terug naar het Liverpool dat iedereen kent van vorig seizoen”, waarschuwt Robertson. Ondanks alles blijft de linksback optimistisch naar de toekomst kijken. ”We zijn nog steeds een goed elftal, het is niet zo dat we er opeens niets meer van kunnen.”