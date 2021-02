Heeft Ajax met ‘vergeten’ Sébastien Haller à la PSV geblunderd?

Donderdag, 4 februari 2021 om 07:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:43

Sébastien Haller ontbreekt op de spelerslijst van Ajax voor de Europa League, zo werd woensdagavond duidelijk. De recordaankoop kan daardoor mogelijk niet meespelen in de knock-outfase van het toernooi. Het is nog niet bekend of Ajax zelf een administratieve fout heeft gemaakt met betrekking tot de inschrijving. Iedereen binnen de club hoopt dat de fout bij de Europese voetbalbond UEFA ligt en anders op clementie van de Europese voetbalbond. Ajax heeft echter een historie met administratieve rompslomp.

Tien jaar geleden had Ajax de intentie om aanwinst Thulani Serero zijn debuut te laten maken in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen FC Twente. De club uit Amsterdam had de Zuid-Afrikaan echter niet ingeschreven voor de wedstrijd. De KNVB was echter coulant toen Ajax meteen contact opnam en gaf alsnog toestemming. Mét Serero in de gelederen verloor Ajax overigens met 2-1 van de Tukkers.

PSV spant echter de kroon en heeft een roemrijke geschiedenis op dit gebied. Ruud van Nistelrooij en Eric Addo misten in het voorjaar van 2001 noogedwongen de duels met 1. FC Kaiserslautern in de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League. Het tweetal was teruggekeerd van blessureleed, maar bleek vervolgens niet ingeschreven door PSV omdat de deadline verkeerd was geïnterpreteerd. PSV, dat erkende dat de fout bij hen lag, pleitte nog voor clementie bij de UEFA, maar dat was tevergeefs. De Duitsers wonnen zowel in Eindhoven als voor eigen publiek met 1-0.

PSV leerde echter niet van de fout en stootte zich zes jaar later nogmaals aan dezelfde steen. Ditmaal werd John de Jong, nu technisch manager van de Eindhovense club, niet ingeschreven voor de Champions League-duels met Arsenal. De Jong was geblesseerd toentertijd en PSV had zijn plek opengehouden voor een gewenste spits die nooit komen zou. Naderhand vergat PSV deze plek in te vullen met De Jong.

“Het klopt inderdaad dat Haller niet op de spelerslijst van de Europa League staat", beaamde een woordvoerder van Ajax woensdag tegenover NU.nl. "We zijn met de KNVB en de UEFA aan het uitzoeken waar het mis is gegaan." Als blijkt dat de fout bij Ajax zelf ligt, kan Haller dit seizoen geen Europese wedstrijden spelen. Ajax treft Lille OSC in de zestiende finales van de Europa League; de duels met de club uit de Ligue 1 staan op het programma voor 18 en 25 februari.

Ajax nam Haller op 8 januari voor liefst 22,5 miljoen euro over van West Ham United. De Franse spits leek gewoon inzetbaar voor de komende duels met Lille, daar hij dit seizoen nog niet Europees in actie is gekomen. De wél ingeschreven Oussama Idrissi mag wél voor Ajax in de Europa League uitkomen, terwijl hij op de laatste transferdag op huurbasis van Sevilla werd ingelijfd.