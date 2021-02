Briljante Griezmann looft Frenkie de Jong: ‘Hij deed het à la Pippo Inzaghi’

Donderdag, 4 februari 2021 om 07:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:19

Antoine Griezmann was woensdag in het bekerduel tussen Granada en Barcelona (3-5) de absolute uitblinker. De aanvaller was betrokken bij vier van de vijf goals van de Catalanen: twee assists en twee doelpunten, al ging zijn eerste treffer de annalen in als een eigen doelpunt van doelman Aáron Escandell. De statistieken van Griezmann in 2021 zijn indrukwekkend: zeven doelpunten en zes assists in tien officiële duels, waarbij moet worden aangetekend dat hij tegen Huesca (0-1) slechts negen minuten op het veld stond.

“Doelpunten komen en gaan, het is meestal een reeks van een aantal wedstrijden. Het allerbelangrijkste is dat we als team hard hebben gewerkt”, probeerde Griezmann na afloop zijn eigen prestatie naar de achtergrond te verdrukken. “Ik heb het vertrouwen van de trainer en op die manier is het allemaal veel makkelijker. Nu is het zaak dat ik constanter ga worden en dat ik tot aan de laatste wedstrijd van het seizoen zo blijf spelen.”

“Dit was een unieke wedstrijd”, benadrukte Griezmann. Barcelona stond in de 88e minuut immers met 2-0 achter en dwong uiteindelijk een verlenging af in het Nuevo Estadio de Los Cármenes. De ploeg van Ronald Koeman was vervolgens voor het eerst in de 121-jarige geschiedenis goed voor drie doelpunten in een verlenging. “Deze wedstrijd kon werkelijk alle kanten op, maar met onze winnaarsmentaliteit gaan we altijd tot de laatste minuut door. Dat moet ons vertrouwen geven richting het einde van het seizoen. Ik denk dat we tot de laatste minuut een goede indruk hebben achtergelaten.”

Barcelona kwam in de verlenging dankzij een kopbal van Griezmann met 2-3 voor, maar niet veel later maakte Granada vanaf elf meter gelijk. In minuut 108 schoot Frenkie de Jong bal uit een rebound, na een halve redding van Escandell op een schot van Lionel Messi, tegen de touwen. “We hebben het lastig gehad. Na ons derde doelpunt hebben we er denk ik te makkelijk over gedacht en maakten ze de 3-3. Gelukkig verscheen Frenkie à la Pippo Inzaghi om de 3-4 te maken”, doelde Griezmann op de fameuze strafschopgebiedspecialist uit Italië.

De Jong moest hartelijk lachen om de uitspraken van Griezmann. Het was voor de Nederlander alweer zijn vijfde doelpunt in het kalenderjaar, maar hij stond liever stil bij de wedstrijd van de Fransman. “Hij is in bloedvorm. Hij heeft tweemaal gescoord en was bij twee andere doelpunten betrokken. Vooral zijn eerste was belangrijk. Dat bood ons de kans om terug in de wedstrijd te komen, omdat de spelers van Granada nerveus werden.” Vrijdag volgt de loting voor de halve finales, die op 10 februari en 3 maart worden afgewerkt. Naast Barcelona kwamen ook Sevilla en Levante een ronde verder; donderdagavond staan Real Betis en Athletic Club tegenover elkaar. De eindstrijd is op 17 april in Sevilla.