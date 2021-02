Koeman haalt uit naar PSG: ‘Een gebrek aan respect, dat is niet terecht’

Donderdag, 4 februari 2021 om 06:38 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:29

Ronald Koeman is het zat dat Paris Sain-Germain openlijk laat blijken dat Lionel Messi vanaf komend seizoen van harte welkom is. De vedette van Barcelona wordt al geruime tijd, en zeker nu het einde van zijn contract in zicht is, in verband gebracht met de Parijse topclub, waar technisch directeur Leonardo, trainer Mauricio Pochettino en sinds woensdagavond ook Ángel Di María lieten blijken dat de 33-jarige Argentijn toekomst heeft in de Franse hoofdstad. Na de spectaculaire 3-5 bekerzege op Granada nam Koeman geen blad voor de mond.

“Het is een gebrek aan respect”, benadrukte Koeman, die het veel weg vond hebben van psychologische oorlogsvoering omdat Barcelona en PSG elkaars tegenstander zijn in de achtste finales van de Champions League. “En niet te vergeten: ze zijn bezig om de tweestrijd op te warmen. Dat is niet terecht. Er is geen greintje respect richting Barcelona en een speler die van Barcelona is. Het is niet goed om dergelijke uitspraken te doen in aanloop naar wedstrijden die komen gaan”, benadrukte de Nederlander.

Het is wél onduidelijk of Di María woensdagavond na de 3-0 zege van PSG op Nimes Olympique in de Ligue 1 uitgebreid inging op de komst van Messi óf juist zijn eigen contractsituatie. Ook de aanvaller van PSG beschikt immers over een aflopend contract. Hij kreeg in het Frans de vraag of hij komend seizoen met Messi bij PSG zou spelen en antwoordde vervolgens in het Spaans: “Ik hoop mijn contract te verlengen. Spelen met Messi? Ja, ik hoop het. Ik denk dat er veel mogelijkheden zijn.” Franse media worden het er niet over eens of hij met de laatste zin doelt op de komst van Messi óf het verlengen van zijn eigen contract en dat hij verder alleen ‘hoopte’ dat zijn landgenoot naar het Parc des Princes komt. “Ik moet er rustig onder blijven en de focus niet verleggen. Ik ben hier heel gelukkig.”

Koeman doelde woensdagavond ook ongetwijfeld op eerdere uitspraken vanuit Parijs. Een maand geleden flirtte technisch directeur Leonardo openlijk met Messi in gesprek met France Football. “Grote spelers zoals Messi staan altijd op de verlanglijst van PSG (…) We zitten aan de grote tafel van clubs die de ontwikkelingen scherp in de gaten houden. We hebben alvast een stoel gereserveerd voor het geval dat…”

Het bleef niet bij uitlatingen van Leonardo. Ook Neymar, die op het punt staat om zijn contract met les Parisiens met enkele jaren te verlengen, ging later in op een eventuele transfer van Messi. “Komend seizoen móeten we samenspelen”, benadrukte de Braziliaan, die logischerwijs niet doelde op een terugkeer naar het Camp Nou. Pochettino, groot fan van Espanyol en de man die ironisch ooit zei dat hij liever op zijn boerderij in Argentinië zou gaan werken dan voor de selectie van Barcelona te staan, deed enkele dagen geleden een duit in het zakje: “Je wilt altijd de beste voetballers hebben”, antwoordde hij op de vraag of hij de eventuele komst van Messi naar PSG zou toejuichen.

Pochettino wilde woensdagavond daarentegen niets meer over Messi kwijt. "Ik ga niet praten over wat een speler van mij heeft gezegd", doelde de trainer op de uitspraken van Di María. "Jullie weten namelijk dat mijn woorden verkeerd begrepen kunnen worden. En dan gaan die woorden in een ander land een ander leven leiden. Ik ben ervan overtuigd dat de club bezig is met de toekomst. Laat de club in stilte werken en in het geheim, om een beter team te krijgen."