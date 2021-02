Barcelona wint krankzinnig bekerduel met acht doelpunten

Woensdag, 3 februari 2021 om 23:29 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:50

Barcelona heeft zich woensdagavond na een titanenstrijd voor de halve finales van de Copa del Rey geplaatst. Het team van trainer Ronald Koeman keek na 88 minuten tegen een 2-0 achterstand in en tegen Granada aan, maar dwong toch een verlenging af. In deze werkelijk zenuwslopende verlenging trok Barcelona uiteindelijk aan het langste eind, mede dankzij een doelpunt van Frenkie de Jong in minuut 108: 3-5. Het was voor de Nederlander alweer doelpunt nummer vijf in het nieuwe kalenderjaar. Antoine Griezmann was bij liefst vier van de vijf goals betrokken.

Barcelona was in de eerste helft heer en meester, met 72 procent balbezit en duidelijke kansen, maar toch slaagde het team van Koeman er niet in om te scoren. De ploeg van trainer Diego Martinez profiteerde daarentegen van de eerste grote fout van Samuel Umtiti na iets meer dan een half uur spelen. De Fransman wilde het aan de rechterkant, net buiten het strafschopgebied, voetballend oplossen, maar hij verloor de bal knullig aan Alberto Soro. Het was Kenedy die de lage pass van Soro in de doelmond achter Marc-André ter Stegen werkte: 1-0.

Een hard gelag voor Barcelona, dat in het eerste half uur voortdurend op doelman Aarón Escandell was gestuit. Alleen al in de eerste zeven minuten bracht de sluitpost redding op pogingen van Ronald Araújo, Lionel Messi en Trincao. Na iets meer dan twintig minuten spelen had Escandell ook een antwoord op een vrije trap van Messi. Barcelona probeerde in het restant van de eerste helft na de 1-0 een gelijkmaker af te dwingen, maar het gezicht van Koeman aan de zijlijn sprak boekdelen toen het rustsignaal klonk.

Barcelona, met Frenkie de Jong in de basis, kon niet slechter aan de tweede helft in Zuid-Spanje beginnen, daar Granada na twee minuten spelen al op 2-0 kwam. Antoine Griezmann verloor de bal, waarna Ángel Montoro een dieptepass richting Roberto Soldado stuurde. De veteraan liet de traag reagerende Umtiti zijn hielen zien, snelde volledig alleen op Ter Stegen af en faalde niet: 2-0. Het zat Barcelona vervolgens ook niet mee. Sergiño Dest moest de geblesseerde Sergi Roberto aflossen, Escandell keerde een goed schot van Messi en ook de lat stond niet veel later een doelpunt van de Argentijn in de weg.

Koeman bracht na iets meer dan een uur spelen zowel Martin Braithwaite als Ousmane Dembélé binnen de lijnen en schakelde over op een systeem met slechts drie verdedigers. Ofschoon Barcelona domineerde, maakte de defensie van Granada een zekere indruk en bovendien was het team van Koeman vaak onnauwkeurig in de laatste meters. Hoe Barcelona het ook probeerde, inclusief vijftien corners, de bal wilde er maar niet in. Zo verrichtte Escandell acht minuten een grandioze redding op een omhaal van Griezmann en niet veel later spatte een krachtige inzet van Dembélé op de lat uiteen.

Barcelona gaf de moed niet op en poetste in de slotminuten de dubbele achterstand weg. Na een heerlijke crosspass van Messi tikte Griezmann de bal nog net voor de achterlijn richting Escandell, die het leer ongelukkig in zijn eigen doel werkte. In de tweede minuut van de extra tijd stond Messi met een identieke pass ook aan de basis van de 2-2: dit keer kopte Griezmann de bal richting Jordi Alba, die de gelijkmaker binnenknikte. De Fransman liet in de extra tijd zien dat hij goed in zijn vel steekt. In de honderdste minuut zette hij zijn hoofd tegen een heerlijke voorzet van Jordi Alba en was de 2-3 een feit. Doelpunt nummer zes van Griezmann in het nieuwe kalenderjaar, naast vijf assists.

De vreugde van Barcelona was van korte duur, daar de scheidsrechter naar de stip wees na een duel tussen Dest en Carlos Neva. Fede Vico stuurde Ter Stegen vervolgens vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 3-3. Toch trok Barcelona vanaf minuut 108 uiteindelijk aan het langste eind. Escandell kon een schot van Messi maar half keren, waarna De Jong de bal in de rebound in de rechterhoek schoot: 3-4. Het vijfde doelpunt van Barcelona, vijf minuten later, was om in te lijsten. Griezmann gaf de bal met buitenkant links voor richting Jordi Alba, die het leer met buitenkant links snoeihard in het dak van het doel joeg.