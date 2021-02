Liverpool blameert zich weer op Anfield; Jesse Lingard beleeft droomdebuut

Woensdag, 3 februari 2021 om 23:11 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:37

Liverpool heeft dinsdagavond een pijnlijke nederlaag geleden in de Premier League. Op Anfield ging de ploeg van Jürgen Klopp met 0-1 onderuit tegen Brighton & Hove Albion. Het was de tweede opeenvolgende thuisnederlaag, na het 0-1 verlies tegen Burnley. Door de nederlaag verliezen the Reds, die vierde staan, de aansluiting met de koploper Manchester City, die eerder op de avond wel wist te winnen van Burnley (0-2) en nu een voorsprong van zeven punten op Liverpool geniet. Jesse Lingard kende tegelijkertijd een droomdebuut in het shirt van West Ham United, daar hij met twee treffers een belangrijk aandeel had in de 1-3 zege op Aston Villa.

Liverpool - Brighton & Hove Albion 0-1

De ploeg van Klopp kende een uiterst moeizame eerste helft tegen Brighton, dat zonder de geblesseerde Joël Veltman en de gepasseerde Davy Pröpper aan de aftrap stond. Bij Liverpool ontbrak de zieke doelman Alisson Becker, die werd vervangen door Caoimhin Kelleher. Mohamed Salah kreeg in de openingsminuten een goede mogelijkheid om de score te openen, maar hij wist geen goed vervolg te geven aan de uitstekende steekpass van Jordan Henderson. Voor het rustsignaal wist Liverpool slechts twee schoten te produceren, die overigens niet op doel gingen. Nog niet eerder dit seizoen schoot Liverpool zo weinig richting het vijandige doel in de eerste helft.

Na de thee verging het de thuisploeg niet veel beter, daar Brighton na een klein uur spelen de openingstreffer vond. Na een voorzet vanaf rechts kopte Leandro Trossard de bal terug richting Steven Alzate, die met zijn knie de 0-1 op het scorebord zette. Na de tegentreffer werd Liverpool, dat met Georgino Wijnaldum in de basis aan de aftrap verscheen, weliswaar wakkergeschud, maar de gelijkmaker werd niet meer gevonden. Ook de bezoekers deden in de slotfase nog een duit in het zakje; Kelleher voorkwam echter dat de blamage, door toedoen van Pascal Gross, groter werd. Zondag kan Liverpool zich herpakken, als het in eigen huis visite krijgt van Manchester City.

Aston Villa - West Ham United 1-3

Het werd een fantastische avond op Villa Park voor Lingard, die als tweede West Ham-speler ooit tweemaal wist te scoren bij zijn debuut. Hiervoor wist alleen Trevor Sinclair twee treffers te maken bij een debuutwedstrijd voor the Hammers, dat was in januari 1998 tegen Everton (2-2). Voor Anwar El Ghazi was er voor het eerst sinds het duel op 1 januari tegen Manchester United (2-1 nederlaag) weer een basisplek ingeruimd bij Aston Villa, al kon hij geen sleuterol vervullen. In een aantrekkelijke eerste helft wisten beide teams niet tot scoren te komen, al kwam Jack Grealish nog wel dichtbij met een poging op de paal.

Vijf minuten na rust werd de wedstrijd opengebroken, toen Tomas Soucek op aangeven van Mohamed Benrahma voor de 0-1 zorgde. Even later was het de beurt aan Lingard. Michail Antonio leverde een vrije trap af bij de van Manchester United overgekomen aanvaller, die hem op zijn borst aannam en vervolgens de voorsprong verdubbelde: 0-2. De thuisploeg kwam nog wel terug in de wedstrijd door een doelpunt van Ollie Watkins, die keurig binnenschoot op aangeven van Grealish. Het slotakkoord werd zeven minuten voor tijd gespeeld door Lingard, die wederom op aangeven van Antonio het net vond: 1-3. Dankzij de zege belandt West Ham nu met 38 punten op de vijfde plek van de ranglijst ten koste van de nummer zes Everton (36 punten), die nog wel twee wedstrijden tegoed heeft.

Leeds United - Everton 1-2

Het team van Carlo Ancelotti legde in de eerste helft de basis voor de zege, al maakte de defensie van Leeds het de bezoekers ook wel heel makkelijk. Na negen minuten gaf Lucas Digne een lage voorzet vanaf links en kon Gylfi Sigurdsson de bal tussen drie verdedigers, onder wie Pascal Struijk, eenvoudig binnenlopen: 0-1. Vier minuten voor rust verlengde Ben Godfrey een corner van Sigurdsson richting de tweede paal, waar de vrijstaande Dominic Calvert-Lewin de bal eenvoudig kon binnenlopen. Leeds United was via een heerlijke volley van Ezgjan Alioski dicht bij een doelpunt, maar de paal bracht redding.

Mason Holgate leidde de aansluitingstreffer van Leeds vlak na rust in. Hij verspeelde de bal op knullige wijze in het strafschopgebied en uiteindelijk was het Raphinha die de bal diagonaal in de linkerhoek achter Robin Olsen schoot: 1-2. Het team van Marcelo Bielsa had uitzicht op een gelijkmaker, maar Olsen had enkele fraaie reddingen in huis en de lat stond een kopdoelpunt van Patrick Bamford in de weg. Vlak voor tijd liet Calvert-Lewin in een één-tegen-één-situatie met keeper Illan Meslier na om de wedstrijd in het slot te gooien.