Napoli en Atalanta houden alle mogelijkheden open in halve finale

Woensdag, 3 februari 2021 om 22:40 • Dominic Mostert

Napoli en Atalanta hebben elkaar in de eerste halve finale van de Coppa Italia in evenwicht gehouden. In eigen huis konden de Napolitanen geen grip op de wedstrijd te krijgen, al slaagden ook de bezoekers er niet in het net te vinden: 0-0 . Over precies een week vindt de return plaats in Bergamo, waar alles dus nog mogelijk is. Het andere duel in de halve eindstrijd werd op dinsdagavond afgewerkt, toen Juventus met 1-2 zegevierde op bezoek bij Internazionale.

Gattuso stuurde een aanvallend ingestelde ploeg het veld in en week af van het gebruikelijke 4-2-3-1-systeem. De tactische wijziging leek al snel de vruchten af te werpen toen Lorenzo Insigne het vijandige doel gevaarlijk onder vuur nam, maar diens inzet werd fraai uit de hoek gedoken door doelman Pierluigi Gollini. Even later deed Luis Muriel namens de bezoekers een duit in het zakje uit een vrije trap; doelman David Ospina kon de inzet van zijn landgenoot uit de kruising tikken. Vanaf dat moment werd het initiatief definitief overgenomen door Atalanta, dat met Marten de Roon en zonder de geblesseerde Hans Hateboer aan de ontmoeting begon.

Halverwege de tweede helft kreeg de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini tot tweemaal toe een goede mogelijkheid om de score te openen. Eerst was Ospina snel genoeg zijn doel uit om Muriel het scoren te beletten, en vervolgens was het Giovanni Di Lorenzo die voorkwam dat de spits van Atalanta uit de rebound kon afdrukken. Nadat Duván Zapata en Rafael Tolói nog twee kleine kansen om zeep hielpen, speelde Diego Damme namens de thuisploeg het slotakkoord van de eerste helft. Hij creëerde ruimte voor het schot binnen het zestienmetergebied, maar zijn inzet van ging rakelings naast.

In de openingsfase van het tweede bedrijf bleef Atalanta de bovenliggende partij, al voorkwam de uitstekende keepende Ospina herhaaldelijk een tegendoelpunt. Na een impasse van ruim twintig minuten probeerde Robin Gosens uit een voorzet van Berat Djimsiti zijn ploeg aan een treffer te helpen, maar ook hij slaagde daar niet in. Tien minuten voor tijd moest Zapata het veld verruimen voor Sam Lammers, die overigens ook geen een doorbraak wist te forceren. In aanloop naar de return van volgende week gaat Napoli in de Serie A dit weekend op bezoek bij Genoa; Atalanta krijgt visite van Torino.