Brian Brobbey kan naar top van Bundesliga verkassen

Woensdag, 3 februari 2021 om 21:29 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:37

Brian Brobbey kan zijn carrière vervolgen in de top van de Bundesliga. De scheidend aanvaller van Ajax werd eerder al in verband gebracht met Borussia Dortmund, maar volgens De Telegraaf en Voetbal International nu in de nadrukkelijke belangstelling van RB Leipzig. De huidige nummer twee van de Bundesliga zou al meerdere keren met Brobbey hebben gesproken. De negentienjarige spits is na dit seizoen transfervrij op te halen.

De Telegraaf schrijft dat Brobbey een 'lucratieve aanbieding' heeft ontvangen van Leipzig en dat hij een meerjarig contract kan tekenen. Het is echter nog de vraag of hij ervoor kiest om zich op korte termijn al te verbinden aan een nieuwe club, of dat hij afwacht welke geïnteresseerde clubs zich nog zullen melden. Het is tevens de vraag welke gevolgen het weigeren van een contractverlenging heeft voor zijn speeltijd bij Ajax, al kondigde Marc Overmars woensdagavond aan dat Erik ten Hag indien nodig gewoon een beroep zal blijven doen op Brobbey.

"Wij vinden het erg jammer en hebben er alles aan gedaan om hem langer bij Ajax te houden", reageerde directeur voetbalzaken Overmars op het naderende, transfervrije vertrek van de jeugdexponent. "Hij kiest ervoor om na de zomer ergens anders te gaan voetballen. Ik baal ervan, maar het is zijn goed recht. Brian staat nog een paar maanden bij ons onder contract, als we hem nodig hebben dan zal de trainer hem opstellen." RB Leipzig heeft met Justin Kluivert momenteel al een Nederlandse aanvaller, al keert hij na dit seizoen terug bij AS Roma.

Mocht Brobbey naar Leipzig verkassen, dan is hij de derde spits in korte tijd die Ajax inruilt voor een avontuur in de Bundesliga. Vorige maand maakte Klaas-Jan Huntelaar de overstap naar Schalke 04 en eerder op de woensdag kondigde Borussia Dortmund de komst van Julian Rijkhoff aan. De zestienjarige spits tekende een driejarig contract in Dortmund en volgens De Telegraaf wordt in Dortmund gefluisterd dat hij jaarlijks een half miljoen euro verdienen. Ajax is bereid om vijftig- tot honderdduizend euro te betalen voor jeugdspelers, maar wilde niet zo ver gaan als Dortmund.