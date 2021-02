Tahith Chong maakt glorieus debuut in 6-1 zege van Club Brugge

Woensdag, 3 februari 2021 om 21:22 • Daniel Cabot Kerkdijk

Club Brugge heeft zich woensdagavond met gemak voor de achtste finales van de Croky Cup, de Beker van België, geplaatst. Het thuisduel met Olsa Brakel, de nummer acht op het tweede amateurniveau, werd door de koploper van de Jupiler Pro League met liefst 6-1 gewonnen. Tahith Chong maakte als basiskracht zijn debuut voor de Bruggelingen en gaf meteen zijn visitekaartje af.

Club Brugge ging rusten met een bescheiden voorsprong tegen Olsa Brakel. Het team van Clement was heer en meester in de eerste helft en de eerste aanval van blauw-zwart was ook direct raak. Chong toonde meteen zijn snelheid en inzicht door langs de zijlijn te flitsen en een perfecte voorzet op Hans Vanaken te geven. Doelman Jasper Otte redde het schot nog, maar Vanaken kopte de rebound binnen: 1-0.

Het team van Clement schrok echter toen de bezoekers na negen minuten op 1-1 kwamen. Doelman Ethan Horvath kwam buiten zijn strafschopgebied om een diepe bal weg te koppen, maar had pech dat captain Keven Haezebroeck de bal vervolgens prachtig en knap met een lob tegen de touwen werkte. Een van richting veranderd schot van Menco Deryck betekende bijna de 1-2 en een minuut later volgde de 2-1. Uit een voorzet van Eduard Sobol kopte Youssouph Badji ongehinderd raak.

Tahith Chong scoort op prachtige wijze bij zijn debuut voor Club Brugge K.V. ???????? Geplaatst door voetbalzone op Woensdag 3 februari 2021

Club Brugge probeerde nog voor rust de 3-1 te forceren, maar de afwerking van de thuisploeg was onnauwkeurig. Een schot van Thomas Van Den Keybus op de lat had een beter lot verdiend, een vrije trap van Vanaken vloog net over en een inzet van David Okereke ging vlak voor rust langs de verkeerde kant van de paal. De minimale achterstand in de rust was voor Olsa Brakel een oppepper, maar in de tweede helft ging het gruwelijk mis.

Horvath moest aan het begin van de tweede helft redding brengen op pogingen van Deryck en Sebastiaan Cordie en zag niet veel later hoe een ongelukkig eigen doelpunt van Robin Nelis, na een corner van Chong, aan de andere kant van het veld de 3-1 betekende. Badji maakte niet veel later op aangeven van Van Den Keybus de 4-1 en na 69 minuten was de beurt aan Chong. Matej Mitrovic werd niet aangepakt en na diens pass over de defensie controleerde Chong goed de bal en wipte hij de bal over Otte heen.

Niet veel later werd Chong vervangen door Brandon Mechele. Badji completeerde op aangeven van Mats Rits, na een snelle tegenaanval van Club Brugge, op makkelijke wijze zijn hattrick: 6-1. Van de overige Nederlanders stond alleen Stefano Denswil in de basis. Noa Lang en Bas Dost kwamen niet van de bank af en Ruud Vormer zat niet bij de selectie.