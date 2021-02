Manchester City evenaart reeks van Arsenal en wint dertien duels op rij

Woensdag, 3 februari 2021 om 20:56 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:04

Koploper Manchester City heeft woensdagavond een eenvoudige zege geboekt in de Premier League. Op bezoek bij Burnley genoot de ploeg van Josep Guardiola al bij rust een comfortabele 0-2 voorsprong, die in de tweede helft werd vastgehouden. Het was de dertiende overwinning op rij in alle competities, waarmee the Citizens de reeks van Arsenal, dat tussen maart en augustus 2002 als laatste Engelse club een dergelijke zegereeks neerzette, evenaarde.

Burnley - Manchester City 0-2

Het duel begon voortvarend voor de bezoekers, die nog voor het verstrijken van de derde speelminuut de leiding namen. Na een fraaie steekbal van Raheem Sterling volgde een uithhaal van Bernardo Silva, wiens schot in eerste instantie gekeerd werd door doelman Nick Pope. De sluitpost had de bal echter niet klemvast, waardoor Gabriel Jesus uit de rebound van dichtbij kon binnenknikken: 0-1. De vroege openingstreffer was voor City duidelijk geen reden om de voet van het gaspedaal te nemen, want de bezoekers bleven in het restant van het eerste bedrijf volop kansen creëren.

Basiskracht Erik Pieters moest vaak lijdzaam toekijken hoe de tegenstander door de defensie van the Clarets sneed. Na een half uur spelen hield de linksback zijn ploeg overigens met een goede ingreep op de been en voorkwam hij dat Riyad Mahrez kon uithalen, maar uiteindelijk werd een tweede tegentreffer alsnog geïncasseerd. Vanaf de rechterkant van het veld bezorgde Ilkay Gündogan een voorzet op maat bij Sterling, die van dichtbij eenvoudig de 0-2 op het scorebord zette.

Het spelbeeld veranderde in de tweede helft niet: City had de bal, en voor de mannen van manager Sean Dyche was slechts een figurantenrol weggelegd. Gündogan dacht zijn ploeg na rust de 0-3 te bezorgen, maar de videobeelden toonden aan dat hij scoorde vanuit buitenspelpositie: geen treffer. Dankzij de zege vergroot de lijstaanvoerder, die bovendien nog een wedstrijd tegoed heeft, het gat op de ranglijst met Manchester United tot drie punten. Burnley bezet de zestiende plek met 22 punten.

Fulham - Leicester City 0-2

De in degradatienood verkerende thuisploeg hoopte een einde te maken aan de erbarmelijke reeks van tien Premier League-wedstrijden zonder zege. Leicester, dat tevens de laatste club was waarvan Fulham wist te winnen (1-2 op 30 november), maakte echter al snel een einde aan de illusie van de Londenaren. Na een ruim een kwartier spelen kwamen the Foxes aan de leiding toen Kelechi Iheanacho uit een voorzet van James Maddison binnenkopte: 0-1.Hoewel Fulham dapper tegenstand bleef bieden en via Tosin Adarabioyo nog dicht bij de gelijkmaker kwam, sloeg het noodlot op slag van rust toe.

Opnieuw was het Maddison die uitstekend voorbereidend werk verrichtte, waarna hij James Justin in de gelegenheid bracht om de 0-2 tegen de touwen te werken. Halverwege de tweede helft leken de bezoekers via Ricardo Pereira de voorsprong nog verder uit te bouwen, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Kenny Tete kreeg een basisplek bij Fulham, maar hij moest kort na rust het veld verruimen voor Ivan Cavaleiro. Dankzij de zege klimt Leicester naar de derde plek op de ranglijst, maar later op de avond kan Liverpool, als het thuis wint van Brighton & Hove Albion, die positie heroveren. Fulham staat op de achttiende plek, op zeven punten achterstand van Brighton.