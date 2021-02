Paulos Abraham: ‘Hij was slechts 22 jaar toen hij overleed, ik was 8 jaar’

Woensdag, 3 februari 2021 om 20:55 • Dominic Mostert

Ook als Paulos Abraham op het voetbalveld staat, is zijn broer Henok nooit ver van zijn gedachten. De achttienjarige linksbuiten, die maandag de overstap maakte van AIK naar FC Groningen, spreekt in een interview met RTV Noord over zijn jeugd en vertelt dat zijn broer tien jaar geleden overleed op 22-jarige leeftijd. "Als ik nu speel dan is het voor hem", geeft Abraham aan.

Abraham, die in Zweden bekendstaat als een groot talent, groeide op in een buitenwijk van de hoofdstad Stockholm. Zijn ouders zijn niet meer bij elkaar en Abraham woonde tot zijn zeventiende bij zijn moeder. Hij heeft twee broers en twee zussen, maar broer Henok overleed in zijn slaap aan de gevolgen van een hartafwijking. "Hij was slechts 22 jaar toen hij overleed. Ik wil er niet te diep op ingaan, maar ik was acht toen dat gebeurde. In het begin kon ik het echt niet geloven. Dat is toen een enorm zware tijd geweest."

"Gelukkig heb ik heel veel goede mensen om me heen gehad. Door alle steun van familie en vrienden is het gelukt om ermee om te gaan. Verder heeft het voetbal me enorm geholpen om het een plekje te kunnen geven", vertelt de aanwinst van Groningen, die een hechte relatie heeft met zijn moeder. Desondanks stelde hij zijn moeder niet direct op de hoogte van zijn aanstaande overstap naar Nederland. Pas toen Abraham op het punt stond om in het vliegtuig richting Amsterdam te stappen, belde hij haar op.

"Ze geloofde me natuurlijk niet", lacht Abraham. "Ik heb toen gezegd dat ik wel een foto zou sturen als ik er was, maar nog steeds geloofde ze er helemaal niks van. Ze dacht de hele tijd dat ik aan het liegen was, haha. Toen ik de foto stuurde en haar vertelde dat alles helemaal rond was, was ze natuurlijk heel blij. Net zoals mijn vader. Ik wilde het haar niet vertellen voordat het helemaal rond was. Ze komen me snel opzoeken als het kan."

De achttienjarige aanvaller wordt in eerste instantie gehuurd van AIK en zal medio 2021 middels een verplichte koopoptie definitief eigendom worden Groningen. De transfersom bedraagt naar verluidt twee tot tweeënhalf miljoen euro. Op het laatste moment probeerde Feyenoord hem nog te verleiden, maar Abraham koos voor Groningen. "Toen ik de plannen van zowel Feyenoord als Groningen had gehoord, vond ik de plannen van Groningen beter bij me passen. Ze zijn hier met een mooi project bezig waar ik in geloof."